У Великій Британії запровадять хімічну кастрацію для сексуальних злочинців

У Великій Британії запускають пілотний проєкт хімічної кастрації сексуальних злочинців.

Про це пише BBC.

Хімічна кастрація проводиться за допомогою препаратів, які мають придушити сексуальний потяг у сексуальних злочинців. Їх прийматимуть одночасно з роботою у психіатра.

Така кастрація буде добровільною і спершу охопить 20 в'язниць у двох регіонах. Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що хімічна кастрація може призвести до зниження рецидивів у сексуальних злочинців на 60%.

CNN зауважує, що таке лікування називають недоречним для деяких сексуальних злочинців: наприклад, для ґвалтівників, які в такий спосіб утверджують свою владу та контроль і не мають сексуальної одержимості.

Хімічну кастрацію вже використовують на добровільній основі в Німеччині та Данії, а в Польщі - як обов'язкову для деяких правопорушників.

Махмуд зазначила, що також розглядає можливість зробити її обов'язковою: «Звичайно, вкрай важливо, щоб цей підхід застосовувався разом із психологічними втручаннями, спрямованими на інші причини злочинів, як-от утвердження влади та контролю».

Рішення ухвалили на тлі кризи переповненості в'язниць у Великій Британії. Уряд країни розглядає альтернативні покарання замість позбавлення волі.