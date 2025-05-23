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Санкції працюють: Найбільший російський оператор танкерів отримав $400 мільйонів збитків за квартал
14:11 23.05.2025 |
Найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" за підсумками роботи у першому кварталі 2025 року отримала збиток на суму $393 млн, порівняно із прибутком у розмірі $216 млн за аналогічний період минулого року.
Збитки російського перевізника у звітному кварталі перевищили виторг, який впав на 48% і становив $278,5 млн, повідомляє The Moscow Times із посиланням на звітність компанії.
На формування збитку вплинули "безпрецедентні за масштабом санкції", запроваджені проти компанії та її суден, які "створити додаткові комерційні та операційні труднощі в експлуатації флоту", визнали в "Совкомфлоті".
"Совкомфлот" до початку повномасштабної війни РФ проти України володів найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, але зіткнувся з різким погіршенням фінансового стану після посилення американських санкцій на початку 2025 року.
"Прощальні" санкції адміністрації колишнього президента США Джо Байдена торкнулися 69 суден "Совкомфлоту", у тому числі 54 танкерів та чотирьох газовозів.
У лютому під європейські санкції потрапила дочірня компанія "Совкомфлоту" ТОВ "СКФ Арктика" та ще 74 танкери, пов'язані з Росією.
Через санкції "Совкомфлот" стикається не лише з фінансовими проблемами, а й з юридичними. Йому щопівроку доводиться змінювати порт приписки своїх суден. Понад два десятки років "Совкомфлот" плавав під прапором Ліберії, але після запровадження санкцій США перевізник перевів їх під прапори Габону, а потім Барбадосу та Оману.
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