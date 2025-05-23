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Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв
12:29 23.05.2025 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче запобігти реаліації планів Європейського Союзу по відмові від російських нафти та газу до 2027 року.
"У своїй політиці цін на енергоносії вони хочуть нашкодити росіянам і цим допомогти Україні, але Угорщина займає протилежну позицію", - заявив Орбан в радіоінтерв'ю в п'ятницю, повідомляє Index.
Він також зазначив, що зацікавлений у тому, щоб "зробити енергію доступною для населення".
Орбан вказав, що план України, який Євросоюз допоможе реалізувати, полягає у припиненні закупівель газу та нафти у Росії.
"Будівництво трубопровідної системи з півдня було тяжкою та складною роботою. Якщо українцям вдасться заборонити закупівлю російського газу в ЄС, Угорщині доведеться платити за енергоносії додатково 800 млрд форинтів (близько $2,2 млрд - ІФ-У) щорічно. Ми повинні захистити себе від цього", - сказав він, додавши, що в цьому випадку рахунок за електроенергію збільшиться вдвічі, а за опалення - у чотири рази.
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