Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче запобігти реаліації планів Європейського Союзу по відмові від російських нафти та газу до 2027 року.

"У своїй політиці цін на енергоносії вони хочуть нашкодити росіянам і цим допомогти Україні, але Угорщина займає протилежну позицію", - заявив Орбан в радіоінтерв'ю в п'ятницю, повідомляє Index.

Він також зазначив, що зацікавлений у тому, щоб "зробити енергію доступною для населення".

Орбан вказав, що план України, який Євросоюз допоможе реалізувати, полягає у припиненні закупівель газу та нафти у Росії.

"Будівництво трубопровідної системи з півдня було тяжкою та складною роботою. Якщо українцям вдасться заборонити закупівлю російського газу в ЄС, Угорщині доведеться платити за енергоносії додатково 800 млрд форинтів (близько $2,2 млрд - ІФ-У) щорічно. Ми повинні захистити себе від цього", - сказав він, додавши, що в цьому випадку рахунок за електроенергію збільшиться вдвічі, а за опалення - у чотири рази.