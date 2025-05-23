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АНАЛІТИКА

Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

 

Казначейство США поступово припиняє виробництво пенні і незабаром перестане випускати в обіг нові одноцентові монети, йдеться в заяві відомства, опублікованій у четвер, повідомляє The Wall Street Journal.

Представник Казначейства заявив, що уряд зробив остаточне замовлення на заготовки для монет цього місяця, і Монетний двір США продовжить виробництво монет лише доти, доки існуватиме запас заготовок для монет. Очікується, що одноцентові монети перестануть надходити в обіг на початку 2026 року.

Споживачі, які мають на руках пенні, все ще зможуть використовувати їх для покупок. Втім, без надходження в обіг нових монет, підприємства, які здійснюють операції з готівкою, будуть змушені округляти суми в більшу чи меншу сторону з точністю до п'яти центів.

Як повідомлялось, 10 лютого президент США Дональд Трамп наказав Мінфіну США зупинити випуск одноцентових монет через "марнотратну" вартість їх виробництва за рекомендацією керівника департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска.

За даними видання Newsweek, Монетний двір США повідомив про збитки в розмірі 85,3 млн дол. у 2024 фінансовому році на майже 3,2 млрд вироблених одноцентових монет. Вартість виробництва кожного пенні становить близько $0,037, що вище, ніж $0,031 у попередньому році.

П'ятицентова монета також коштує дорожче за свою вартість. Її виробництво оцінюється в $0,14.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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