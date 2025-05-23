Опитування: угорці невдоволені правлінням Орбана, але є сумнів, що його можливо змінити

Угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Про це свідчать результати нещодавнього опитування, які наводить Telex, пише "Європейська правда".

Половина респондентів вважають, що уряд Орбана мав радше або чітко негативний вплив на розвиток країни. Натомість 39% оцінюють його правління як позитивне.

Серед виборців керівної партії "Фідес" підтримка прем'єра майже одностайна: 88% вважають його діяльність позитивною, і лише 1% - дуже негативною.

Протилежну картину демонструють виборці опозиційної партії "Тиса": 87% з них оцінили вплив Орбана як негативний, і лише 1% - як дуже позитивний.

Також зафіксовані суттєві розбіжності у поглядах між віковими групами. Лише серед громадян віком понад 60 років спостерігається відносна перевага позитивних оцінок, тоді як майже 60% молоді від 18 до 25 років висловили негативну думку про "епоху" Орбана.

Різні погляди простежуються й у питанні стану демократії. 40% прихильників "Фідес" вважають, що демократія в країні покращилася, тоді як серед опозиційних виборців так вважають лише 2-3%. Більшість опозиціонерів впевнені: ситуація погіршилася.

Також респонденти опитування розповіли й про свій добробут за час правління Орбана. 45% прихильників правлячої партії "Фідес" вважають, що живуть краще, ніж 15 років тому, натомість 66% виборців опозиційної партії "Тиса" зазначили, що їхній добробут погіршився.

Подібні настрої переважають і серед виборців інших опозиційних партій.

Більшість респондентів (65%) погоджуються, що уряд Орбана за цей час в основному сприяв багатим, а також вважають, що успіх можливий лише за наявності зв'язків з владою. Навіть 45% прихильників "Фідес" визнають важливість політичних знайомств для просування.

У порівнянні між Орбаном та опозиційним лідером Петером Мадяром, більшість вважає, що останній краще впорався б із ключовими питаннями - боротьбою з корупцією, охороною здоров'я, освітою, економічним розвитком.

Орбану приписують лише сильні сторони в міграційній політиці та підтримці сімей.

Попри це, майже 40% угорців не вірять, що уряд Орбана може бути змінено демократичним шляхом. Втім, кількість тих, хто вірить у можливість змін, зросла за останні п'ять років - найоптимістичнішими (54%) є виборці партії "Тиса".

Зазначимо, впродовж останніх місяців в угорці протестували про низки рішень Орбана. Зокрема мова йде про законопроєкт, який спрямований проти громадських організацій і незалежних ЗМІ, а також закон про заборону ЛГБТ-прайдів.

Після ухвалення закону про заборону ЛГБТ-прайдів угорський парламент також затвердив зміни до Основного закону, які зокрема обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Проти ухвалення поправки до Основного закону Угорщини виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.

А законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, в тому числі гранти ЄС. Управління зможе робити це, якщо вважатиме організації "загрозою" національному суверенітету.