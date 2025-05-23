FT: Мерц активно підтримує заборону на відновлення роботи «Північних потоків»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "активно" підтримує пропозицію ЄС щодо заборони газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у спробі зупинити будь-які спроби США і Росії відновити поставки газу ними.

Про це Financial Times розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня уряд Мерца заявив, що підтримує заборону газопроводів в рамках майбутнього раунду санкцій ЄС проти Росії за війну в Україні.

За словами трьох посадовців, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо доцільності можливого відновлення проєкту.

Повідомлення FT у березні про те, що пов'язані з Кремлем російські та американські бізнесмени прагнуть відновити будівництво газопроводів, спонукали Мерца почати дискусії з офіційними особами в Берліні та Брюсселі про те, як цьому запобігти, сказало одне з джерел.

Додавання "Північних потоків" до санкційного списку ЄС "потенційно знімає для нього політичну проблему", додав співрозмовник видання.

За словами джерела, це також дасть змогу взяти долю газопроводів у руки Європи замість того, щоб Берліну поодинці протистояти потенційному тиску з боку США і Росії.

Хоча Берлін не контролює жоден із чотирьох газопроводів, які наразі виведені з експлуатації після вибухів, що пошкодили три з них 2022 року, він повинен буде видати сертифікат на відновлення роботи газопроводу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня згадала "Північні потоки", говорячи про "новий пакет санкцій", над яким працює її команда. Вона зробила ці заяви після консультацій з Мерцом, який підтримав цю ініціативу, сказало джерело.

Комісія має намір почати офіційні переговори з урядами країн ЄС наприкінці цього тижня, додають співрозмовники.

У Єврокомісії заявляли, що санкції проти операторів проєктів з транспортування російського газу в Європу "Північний потік-1" та "Північний потік-2" мають на меті позбавити інвесторів бажання підтримати їх у майбутньому.