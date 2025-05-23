Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Грузії лідера опозиції заарештували за неявку до тимчасової слідчої комісії парламенту

 

Суддя Тбіліського міського суду Іраклій Швангірадзе 22 травня замінив на тюремне ув'язнення запобіжний захід (застава у 20 тисяч ларі, приблизно 7300 доларів) щодо одного з лідерів партії «Гірчі - більше свободи» та коаліції «За зміни» Зураба Джапарідзе. За повідомленням грузинської служби Радіо Свобода, його заарештували прямо в залі суду.

Зураба Джапарідзе звинувачують у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту. За це 16 квітня суддя Нана Шаматава встановила йому заставу в сумі 20 тисяч ларі. Джапарідзе принципово відмовився сплачувати заставу.

Йому висунуто звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу, яка стосується «невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії». Це карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року.

«Якщо всі відмовляться брати участь у брехні, цей режим впаде», - сказав Джапарідзе перед судовим засіданням.

За даними прокуратури, існував ризик вчинення повторного злочину або втечі від правосуддя, оскільки «він (Джапарідзе - ред.) навмисно не виконує обов'язку, покладеного на нього рішенням суду, ігнорує закон, не виконує умов звільнення під заставу».

Велика кількість поліцейських була мобілізована біля Тбіліського міського суду до і під час слухання.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Грузія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4999
  0,0639
 0,15
EUR
 1
 46,9281
  0,0143
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0339  0,05 0,12 41,7328  0,06 0,15
EUR 46,4972  0,06 0,13 47,3233  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,03 0,07 41,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес