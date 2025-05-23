У Грузії лідера опозиції заарештували за неявку до тимчасової слідчої комісії парламенту

Суддя Тбіліського міського суду Іраклій Швангірадзе 22 травня замінив на тюремне ув'язнення запобіжний захід (застава у 20 тисяч ларі, приблизно 7300 доларів) щодо одного з лідерів партії «Гірчі - більше свободи» та коаліції «За зміни» Зураба Джапарідзе. За повідомленням грузинської служби Радіо Свобода, його заарештували прямо в залі суду.

Зураба Джапарідзе звинувачують у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту. За це 16 квітня суддя Нана Шаматава встановила йому заставу в сумі 20 тисяч ларі. Джапарідзе принципово відмовився сплачувати заставу.

Йому висунуто звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу, яка стосується «невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії». Це карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року.

«Якщо всі відмовляться брати участь у брехні, цей режим впаде», - сказав Джапарідзе перед судовим засіданням.

За даними прокуратури, існував ризик вчинення повторного злочину або втечі від правосуддя, оскільки «він (Джапарідзе - ред.) навмисно не виконує обов'язку, покладеного на нього рішенням суду, ігнорує закон, не виконує умов звільнення під заставу».

Велика кількість поліцейських була мобілізована біля Тбіліського міського суду до і під час слухання.