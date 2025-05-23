Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати на навчання іноземців

Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвардський університет права приймати на навчання іноземних студентів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила очільниця міністерства Крісті Ноем.

«Адміністрація притягує Гарвард до відповідальності за розпалювання насильства й антисемітизму та координацію з Комуністичною партією Китаю на території кампусу. Для університетів це привілей, а не право - зараховувати іноземних студентів та отримувати вищу плату за навчання, щоб допомогти поповнити багатомільярдні фонди. Гарвард мав багато можливостей вчинити правильно, однак відмовився. Тепер він втратив свою сертифікацію програми студентів і відвідувачів в межах обміну через недотримання закону», - сказала Ноем.

Вона додала, що це має «послужити попередженням для університетів та академічних установ по всій країні».

Після втрати сертифікації програми студентів і відвідувачів в межах обміну Гарвард більше не може приймати нових іноземців, а ті, які вже навчаються тут, муситимуть перейти до інших вишів або втратити свій законний статус.

"Керівництво Гарварду створило в кампусі небезпечну атмосферу, дозволивши антиамериканським, протерористичним агітаторам переслідувати та фізично нападати на людей, серед яких було багато єврейських студентів, а також іншим чином перешкоджати колись шанованому навчальному процесу", - заявили у Міністерстві внутрішньої безпеки США.

У відомстві додали, що керівництво Гарварду також "сприяло та брало участь у скоординованій діяльності з Комуністичною партією Китаю, серед іншого приймаючи на навчання членів воєнізованого угруповання КПК, причетного до геноциду уйгурів".

Нагадаємо, сертифікація програми студентів і відвідувачів в межах обміну дозволяє американським університетам видавати прийнятим іноземцям листи, які вони потім можуть використовувати для заявки на отримання візи для в'їзду до Сполучених Штатів.

Згідно з даними Гарвардського університету, тут навчаються 6 793 іноземні студенти. Це 27,2% від загальної кількості студентів у 2024-2025 навчальному році.