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АНАЛІТИКА

Торговельна війна: США і Китай послабили напруженість і зблизили позиції

 

Вашингтон та Пекін активізують контакти після агресивної митної війни, але ризик нової конфронтації все ще зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США та Bloomberg.

У четвер, 22 травня, відбулася телефонна розмова між заступниками керівників зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів і Китаю.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау та перший заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, обговорили широкий спектр питань, що становлять взаємний інтерес.

Як зазначила речник Держдепартаменту Темі Брюс, під час розмови обидві сторони визнали важливість двосторонніх відносин для народів обох країн та для світу і погодилися у важливості збереження відкритих каналів зв'язку.

Розмова відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів, які підтримують стабільність діалогу, попри збереження суперечок через обмеження США на доступ Китаю до передових напівпровідників, що випробовують міцність перемир'я.

Діалог свідчить про збереження активного діалогу між країнами після торговельного перемир'я, що було досягнуте на початку травня.

Дипломатична активність між США та Китаєм

Видання Bloomberg також поінформувало про інші контакти, які свідчать про примирення двох країн.

Зокрема, раніше цього тижня Ма зустрівся з новим послом США в Китаї Девідом Пердью. Під час розмови Ма заявив, що Пекін сподівається на співпрацю обох країн задля розвитку відносин. А голова Народного банку Китаю Пан Гуншен обговорив ситуацію з колишнім міністром фінансів США Тімоті Гайтнером.

У четвер, 22 травня, у Пекіні віце-прем'єр-міністр Державної Ради Китаю Хе Ліфен провів зустріч із генеральним директором JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймоном.

Під час окремої зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван Ї з генеральним директором Asia Society Кьон Вха Кан, голова китайського МЗС зазначив, що обидві країни мають прагнути до пошуку шляхів мирного співіснування, починаючи з позитивної взаємодії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Воднчоас, пише видання, між сторонами залишаються конфліктні питання, зокрема щодо мікросхем, які використовуються в технологіях штучного інтелекту. У середу Міністерство комерції Китаю пригрозило судовими позовами проти будь-кого, хто буде виконувати американські обмеження щодо мікросхем компанії Huawei Technologies Co.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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