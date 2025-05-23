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Штати розглядають можливість виведення тисяч військових з Південної Кореї - WSJ
08:46 23.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення з Південної Кореї тисяч американських військових, дислокованих у цій країні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на власні джерела в Пентагоні.
За їхніми даними, один з варіантів, який опрацьовує Міноборони США, полягає в тому, щоб перемістити приблизно 4500 військовослужбовців в інші локації Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема на базу, розташовану на острові Гуам.
Загалом у Південній Кореї дислокується 28 500 військовослужбовців Збройних сил США. Як зауважує видання, істотне скорочення американського контингенту може посилити занепокоєння з приводу безпеки в регіоні на тлі постійних загроз з боку Північної Кореї.
Зазначається, що ця ідея готується до розгляду президентом США в рамках можливої зміни політики щодо КНДР. Водночас адміністрація Трампа може прагнути більшої "стратегічної гнучкості" американського контингенту, щоб стримувати Китай і заохотити Південну Корею взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.
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