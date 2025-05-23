Успіхи Трампа в боротьбі з міграцією не підвищили його рейтинг - Fox News

Рейтинг Дональда Трампа демонструє зниження, попри успішні кроки президента США у сфері безпеки кордонів та імміграції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News із посиланням па результати кількох соціологічних опитувань.

Згідно з дослідженням Юридичної школи Університету Маркетта, 46% американців схвалюють дії президента, тоді як 54% висловлюють незадоволення. Водночас за опитуванням Reuters / Ipsos рейтинг підтримки Трампа становить 42%, а рівень незадоволення ним - 52%.

За окремими показниками глава Білого дому демонструє позитивні результати, зокрема 56% схвалюють дії, спрямовані на безпеку кордонів, та 50% - у сфері імміграційної політики. Проте загальна оцінка його діяльності залишається негативною.

Аналітики відзначають, що Трамп агресивно використовує свої повноваження для реалізації радикальних змін, зокрема через суперечливі укази, спрямовані на скорочення федеральних структур.

Економічні показники залишаються слабким місцем адміністрації. Президентський указ про нові мита на імпорт у квітні спричинив напруження у торговельних відносинах з низкою ключових партнерів США, зокрема Китаєм. Це призвело до обвалу на ринках і зростання побоювань щодо рецесії. Попри тимчасові домовленості між країнами, рівень схвалення економічної політики Трампа залишається відносно низьким - 39%, а боротьби з інфляцією - 33%, свідчить опитування Reuters / Ipsos.

На думку експертів, додає видання, багато американців не відчули зниження цін на основні товари, незважаючи на стабілізацію вартості на пального.