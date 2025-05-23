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АНАЛІТИКА

Нафтогазові доходи Росії впали у квітні на 12%. Вплинуло падіння світових цін на нафту

 

Надходження російського бюджету від продажу нафти й газу у квітні впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік, повідомило міністерство фінансів країни, пояснюючи це різким падінням цін на нафту.

Доходи від продажу нафти й газу були найважливішим джерелом коштів для кремля, складаючи приблизно від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету за останнє десятиліття.

За даними міністерства фінансів, доходи минулого місяця досягли 1,09 трлн руб. ($13,49 млрд), що менше, ніж 1,23 трлн руб. у квітні 2024 року, але незначно більше, ніж 1,08 трлн руб. у березні.

Це було краще, ніж 0,96 трлн руб., очікуваних Reuters.

Доходи знизилися на 10,3% у річному обчисленні за січень-квітень - до 3,73 трлн руб..

Тривале падіння ціни на нафту значно нижче від рівня, запланованого в бюджеті, завадить росії продовжувати боротьбу в Україні, хоча підвищення податків або скорочення витрат у короткостроковій перспективі можуть допомогти пом'якшити вплив зниження цін на нафту.

Середня ціна на російську нафту в рублях продовжувала знижуватися в останні місяці з 5 079 руб. у березні до 4 562 руб. у квітні за барель, згідно з даними Reuters.

Міністерство фінансів спочатку планувало залучити до бюджету цього року 10,94 трлн руб. доходів від нафти й газу. Минулого місяця воно переглянуло очікувані надходження до 8,32 трлн руб. на тлі падіння цін на нафту.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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