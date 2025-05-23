Чиста міграція до Британії після зміни візових правил скоротилася вдвічі

Довгострокова чиста міграція до Великої Британії впала на 50% у 2024 році, оскільки менше людей прибуло за робочими і навчальними візами після зміни правил, спрямованих на скорочення кількості прибуттів.

Про це повідомило Управління національної статистики Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чиста міграція - різниця між кількістю людей, які в'їхали в країну, і кількістю тих, хто виїхав з неї - знизилася до 431 тисячі з 860 тисяч у 2023 році.

Ці дані принесуть деяке полегшення прем'єру-лейбористу Кіру Стармеру, який раніше в травні пообіцяв значно скоротити міграцію протягом наступних чотирьох років під тиском правої, антиімміграційної партії Найджела Фараджа Reform UK.

Стармер став прем'єр-міністром у липні 2024 року. Консервативна партія, яка була при владі до цього, заявила, що зниження відображає зміни у візових правилах, які вони внесли.

Уряд привітав це зниження і заявив, що зміни, оголошені раніше цього місяця, призведуть до ще більшого зниження чистої міграції.

Скорочення чистої міграції зумовлене зниженням імміграції з країн, що не входять до Європейського Союзу - Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Швейцарії та Ліхтенштейну. В останні роки до цієї категорії належить велика кількість людей з Індії, Нігерії та Пакистану.

"Ми спостерігаємо скорочення кількості людей, які прибувають за робочими та навчальними візами, і збільшення еміграції за 12 місяців до грудня 2024 року", - йдеться в заяві управління.

У повідомленні зазначається, що іноземні студенти, які масово приїхали до Британії, коли були зняті обмеження на поїздки під час пандемії COVID, зараз залишають країну, оскільки термін дії їхніх віз закінчується.

Дані, опубліковані Управлінням національної статистики минулого року, показали, що чиста міграція досягла рекордного рівня в 906 тисяч осіб за рік до червня 2023 року.

Гнів з приводу імміграції - як легальної, так і нелегальної - домінував у політичному порядку денному Британії більше десяти років, спонукавши країну проголосувати за вихід з ЄС у 2016 році і підштовхуючи наступні уряди до пошуку нових шляхів скорочення міграції.

Тим не менш, зважаючи на старіння населення та дефіцит кваліфікованих кадрів в економіці, британська економіка все ще значною мірою покладається на трудових мігрантів.

Як повідомлялося, Велика Британія веде переговори з кількома країнами про відкриття там центрів для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку та які мають бути повернені до своїх держав.