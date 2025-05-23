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АНАЛІТИКА

Американські сонячні компанії втратили мільярди після просування законопроєкту Трампа

 

Акції провідних компаній із сонячної енергетики в США різко впали після того, як Палата представників схвалила новий податково-бюджетний законопроєкт Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Документ передбачає скасування низки пільг для відновлюваної енергетики, зокрема й податкових кредитів на встановлення сонячних панелей.

Найбільше обвалились акції Sunrun - майже на 41% у перші години торгів. SolarEdge втратила близько 26%, Enphase - 17,7%, а Complete Solaria - понад 15%. Також суттєво знизились котирування Maxeon Solar (-9%), JinkoSolar (-4,7%), First Solar (-5,4%) і Canadian Solar (-6,4%).

Законопроєкт, який Трамп називає "одним великим красивим законом", передбачає скасування програм, започаткованих адміністрацією Байдена в межах Inflation Reduction Act. Йдеться, зокрема, про гранти для зниження викидів, заміну транспорту на електричний та інші "зелені" стимули.

Особливо болісним ударом стало рішення прибрати 30% федеральний податковий кредит для тих, хто встановлює сонячні системи на дахах.

"Новий варіант законопроєкту прискорює вже заплановане згортання податкових пільг для відновлюваної енергетики", - сказав аналітик Raymond James Павло Молчанов.

За новими умовами, проєкти з будівництва вітрових або сонячних станцій мають стартувати не пізніше ніж через 60 днів після ухвалення закону і завершитися до кінця 2028 року. Інакше вони не отримають жодних податкових пільг.

Учасники ринку сподіваються, що Сенат змінить або скасує частину положень, поки законопроєкт перебуває на розгляді.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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