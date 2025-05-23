Німеччина готова нести відповідальність за мир у Європі - Мерц

Німеччина готова стояти на захисті східного флангу НАТО в Литві, адже бачить це як захист власної держави, миру та свободи в Європі.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на урочистій церемонії інавгурації 45-ї танкової бригади Бундесверу в Литві 22 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«Мир у Європі порушується. Щодня Росія порушує порядок, який ми колективно створили після жахів Другої світової війни, злочинною агресивною війною проти України, але також атаками та актами вбивств у численних містах Європи, актами шпіонажу та саботажу, кібератаками та систематичною дезінформацією. Ми повинні бути в змозі захистити себе проти таких атак в будь-який момент. Свобода не дається задарма», - сказав Мерц.

Він зазначив, що в Балтійському регіоні це зрозуміли дуже давно, тоді як в Німеччині дехто мав ілюзії щодо Путіна. Ці ілюзії викликали в минулому роздратування в країнах Балтії, визнав канцлер і запевнив, що «цей час минув». І зараз ФРН усвідомлює серйозність ситуації та свою відповідальність.

Канцлер підкреслив, що «Литовська бригада» - не лише військове угруповання, це знак солідарності, дружби, а також єдності НАТО та готовності активно захищати мир і свободу в Європі. Стаття 5 Договору Альянсу є непорушною основою спільної безпеки країн-членів, і сьогодні Німеччина як і інші союзники готова захищати кожен сантиметр території НАТО, додав він. Німеччина готова стояти на захисті Литви, східного флангу Альянсу, захищати разом з партнерами свободу проти будь-якого агресора, сказав Мерц.

«Німеччина дотримуватиметься своїх зобов'язань - на словах і в діях: сьогодні, завтра, стільки, скільки буде потрібно. Тому безпека Литви є також нашою безпекою. Захист Вільнюса - це захист Берліна», - підкреслив політик.

Мерц звернувся до німецьких солдатів, зазначивши, що вони несуть свою службу заради миру, свободи та безпеки в цілій Європі. Бригада має функцію «критичного стримування».

Необхідно інвестувати в оборонні можливості, забезпечення їх спроможності відповідати на виклики, для чого вже внесені зміни в Конституцію ФРН.

«Наша мета - надавати в майбутньому всі необхідні Бундесверу фінанси, щоби він став найсильнішою конвенційною армією Європи, відповідно до розміру населення та економічної міці країни. І цього очікують від нас наші союзники», - підкреслив глава уряду.

«НАТО може покластися на Німеччину», - запевнив він.

Мерц назвав символічним, що церемонія проходила на центральній площі столиці Литви, звідки 23 серпня 1989 році почався «Балтійських шлях» за відновлення суверенітету після майже 50 років російської окупації, який з'єднав Вільнюс, Ригу та Таллінн, участь у якому взяли понад 2 млн мужніх громадян країн Балтії, зробивши ланцюг у понад 650 кілометрів.