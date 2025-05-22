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Палата представників Конгресу США схвалила бюджетний законопроєкт Трампа
17:25 22.05.2025 |
Палата представників Конгресу США схвалила запропонований президентом країни Дональдом Трампом проект бюджету, що передбачає зниження податків і збільшення оборонних витрат.
Законопроєкт підтримано 215 голосами "за, 214 проголосували "проти, одна людина утрималася. Тепер він надійде на розгляд Сенату, де окремі групи республіканців виступають за внесення до нього значних змін.
Ключовим елементом законопроєкту є продовження дії податкових пільг, запроваджених Трампом у 2017 році - під час його першого терміну на посаді президента США, а також нові податкові послаблення, обіцяні ним під час передвиборчої кампанії у 2024 році, пише Market Watch.
Компенсувати втрату податкових доходів передбачається за рахунок зниження витрат на програми медичного страхування та продовольчої допомоги, умови яких заплановано змінити.
Крім того, передбачено масштабний перегляд податкових послаблень для "зеленої" енергетики. Одне з положень, включених до законопроєкту, передбачає завершення дії податкових пільг для компаній сфери вітрової та сонячної енергетики до 2028 року, а не до 2031 року, як планувалося раніше.
Законопроєкт також передбачає збільшення витрат бюджету на $350 млрд, з яких $150 млрд припаде на частку Пентагону.
Документ, що надійде на розгляд Сенату, суттєво збільшить дефіцит бюджету і держборг США. Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу США (Congressional Budget Office, CBO), дефіцит бюджету підвищиться на $3,8 трлн за 10 років.
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