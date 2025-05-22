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Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші
17:20 22.05.2025 |
Найбільший у Грузії Bank of Georgia обмежив клієнтам із Росії купівлі в магазинах лакшері-сегменту. За допомогою картки банку в них можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро, повідомила агенція РБК.
У банку пояснили обмеження, вказавши, що це робиться в рамках виконання країною санкцій Євросоюзу. Грузія є кандидатом у члени ЄС, хоча процес вступу був заморожений улітку 2024 року.
Банк прокоментував обмеження російській державній агенції ТАСС. У повідомленні йдеться, що банк «дотримувався і дотримується» вимог санкцій США, ЄС та Великої Британії.
РБК зазначає, що це перший відомий випадок, коли за забороною купівлі товарів розкоші стежить не магазин, а емітент банківської картки. Російські громадяни стали частіше оформлювати карти міжнародних платіжних систем у Грузії та інших сусідніх із Росією країнах після того, як з російського ринку пішли Visa та Mastercard.
Заборона на постачання до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро була ухвалена Євросоюзом після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Аналогічні заборони діють у США та Великій Британії.
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