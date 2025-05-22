Британія звинуватила РФ у зламі 10 тисяч відеокамер для відстеження західної допомоги Україні – Guardian

Розвідувальні служби Великої Британії та її союзників звинуватили підрозділ російської спецслужби ГРУ, відомий як APT 28 або Fancy Bear, у спробі отримати доступ до камер відеоспостереження, щоб відстежувати західну допомогу, яка надходить до України, та перешкоджати постачанню. Про це пише британське видання The Guardian.

Про це йдеться у звіті, який підготував Національний центр кібербезпеки Великої Британії за участю агенцій зі США та країн Європи, повідомляє The Guardian. За їхніми даними, російські хакери з APT 28 з 2022 року здійснюють кіберкампанію проти державних та приватних організацій у країнах-членах НАТО.

У документі йдеться про те, що хакери для відстеження постачання в Україну отримали доступ до приватних камер відеоспостереження, а також до дорожніх камер. Усього йдеться про 10 тисяч камер, розташованих поблизу прикордонних переходів, військових об'єктів та залізничних станцій. 80% зламаних камер працюють в Україні, 10% - у Румунії, 4% - в Польщі, 2,8% - в Угорщині та 1,7% - у Словаччині. Розташування інших камер не повідомляється.

Хакери також здійснили інші дії, спрямовані на збирання конфіденційної інформації про постачання західної допомоги Києву, включно з розкладами поїздів та накладними на вантажі. Серед іншого, за даними авторів звіту, вони розсилали фішингові листи з порнографією та підробленими документами, а також крали паролі для доступу до систем.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, які беруть участь у постачанні допомоги Україні, «вжити термінових заходів щодо захисту».

Угруповання хакерів APT 28 або Fancy Bear, також відоме як 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ або підрозділ ГРУ 26165. За даними влади США, угруповання, що складається з кадрових офіцерів російської військової розвідки, базується в московській військовій частині №26165.

Хакерів Fancy Bear звинувачували в зламі серверів Національного комітету Демократичної партії та електронної пошти колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон, кібератаках на Бундестаг та Соціал-демократичну партію Німеччини, Організацію із заборони хімічної зброї, а також інші західні установи.

2020 року Євросоюз запровадив санкції проти начальника ГРУ Ігоря Костюкова та його підлеглих із 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ.