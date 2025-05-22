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У Данії підвищать пенсійний вік до 70 років до 2040 р.
16:59 22.05.2025 |
Парламент Данії в четвер схвалив законопроєкт, що передбачає поетапне підвищення пенсійного віку до 70 років, повідомляють європейські ЗМІ.
Згідно з планом, вік виходу на пенсію підвищуватиметься поступово: до 2030 року він становитиме 68 років, до 2035-го - 69 років, до 2040-го - 70 років.
Наразі в Данії пенсіонерами стають у 67 років.
"За" законопроєкт проголосував 81 депутат Фолькетингу, "проти" - 21.
Прибічники цієї ідеї пов'язують необхідність підвищення віку виходу на пенсію зі збільшенням тривалості життя в країні.
Профспілки критикують такі заходи.
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