У Данії підвищать пенсійний вік до 70 років до 2040 р.

Парламент Данії в четвер схвалив законопроєкт, що передбачає поетапне підвищення пенсійного віку до 70 років, повідомляють європейські ЗМІ.

Згідно з планом, вік виходу на пенсію підвищуватиметься поступово: до 2030 року він становитиме 68 років, до 2035-го - 69 років, до 2040-го - 70 років.

Наразі в Данії пенсіонерами стають у 67 років.

"За" законопроєкт проголосував 81 депутат Фолькетингу, "проти" - 21.

Прибічники цієї ідеї пов'язують необхідність підвищення віку виходу на пенсію зі збільшенням тривалості життя в країні.

Профспілки критикують такі заходи.