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АНАЛІТИКА

Трамп продає іноземцям доступ до себе – CNN

 

Більшість найбільших власників мемекоінів Трампа проживають за кордоном, включаючи головного інвестора - криптомагната китайського походження, якого в США звинувачували у шахрайстві.

Про це пише CNN.

Тому стурбованість критів рішення президента виставити на аукціон приватну вечерю за допомогою криптовалюти під брендом Трампа небезпідставна, зазначає CNN.

Тим більше, що це - потенційна можливість для іноземців купити доступ до чинного президента, що прямо заборонено Конституцією США, говориться у публікації.

Очікується, що на анасованій гала-вечорі у приватному гольф-клубі Трампа неподалік від Вашингтона буде сам президент США та 220 найбільших покупців $TRUMP, які за три тижні вклали близько 148 мільйонів доларів у мемекоїн.

Перші 25 власників монет $TRUMP отримали право на приватну екскурсію Білим домом, а такий доступ зазвичай зарезервований для глав держав.

"Одним з публічно відомих гостей став громадянин Сент-Кітс і Невіс Джастін Сун, крипто-підприємець китайського походження. Сун підтвердив у у соціальних мережах, що для нього "велика честь" підтримувати Трампа і він радий бути присутнім на гала-вечорі "як його головний фанат", - пише CNN.

У 2023 році засновника блокчейн-компанії Tron американські регулятори звинуватили у продажу незареєстрованих цінних паперів та шахрайському маніпулюванні ціною цифрового токена Tronix, зазначено у публікації.

CNN також зазначає, що Сун раніше витратив 4,6 млн дол на вечерю з Уорреном Баффетом, яку потім переніс, і 28 млн дол на те, щоб приєднатися до Джеффа Безоса на борту першого екіпажу Blue Origin, що теж не було здійснено.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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