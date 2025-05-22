Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідер угорської опозиції: один з українських «шпигунів» пов'язаний із партією Орбана

 

Очільник опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що один із затриманих "українських шпигунів" Іштван Голло має зв'язки з партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Його слова цитує Telex, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що Голло, якого було заарештовано за підозрою у шпигунстві, мав інтереси у компанії Steriflow Kft., яка отримала державне замовлення на постачання експрес-тестів на COVID-19.

За його словами, у компанії працювали Андраш Куппер - колишній депутат від правлячої партії "Фідес", який став керівником компанії у листопаді 2020 року, а у квітні 2021-го - її власником, а також Ласло Мартон, який у 2010-2012 роках очолював "Civil Biztonsági Zrt." - компанію, що належала чинному міністру внутрішніх справ Угорщини Шандору Пінтеру.

Журналісти перевірили твердження Мадяра, підтвердивши, що Куппер, Мартон і Голло справді були власниками фірми Steriflow Kft., яку згодом було ліквідовано.

Мадяр також опублікував інформацію про це на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що Іштван Голло мав "виключно добрі зв'язки" з керівництвом партії "Фідес" та економічною елітою навколо так званої "NER" (національної системи співробітництва).

"Історія з "українським шпигуном", ймовірно, є частиною внутрішньої боротьби за владу в мафіозному середовищі "Фідес", - додав він.

Анонімний член парламентського комітету з національної безпеки повідомив журналістам, що Голло діяв в Угорщині щонайменше два десятиліття, за цей час він побудував широку мережу зв'язків у політиці, обороні та енергетиці.

Нагадаємо, 20 травня угорські спецслужби заявили про викриття двох українських "шпигунів": Роланда Цебера та Іштвана Голло.

Наступного дня суд Будапешта взяв під варту до 21 червня Іштвана Голло. В угорському суді стверджують, що є підстави підозрювати, що Голло за дорученням української військової розвідки "здійснював в Угорщині діяльність, яка, у разі доведення, становить злочин шпигунства".

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0822  0,03 0,07 41,6704  0,01 0,03
EUR 46,5556  0,04 0,08 47,3300  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,03 0,07 41,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес