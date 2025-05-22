Лідер угорської опозиції: один з українських «шпигунів» пов'язаний із партією Орбана

Очільник опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що один із затриманих "українських шпигунів" Іштван Голло має зв'язки з партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Його слова цитує Telex, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що Голло, якого було заарештовано за підозрою у шпигунстві, мав інтереси у компанії Steriflow Kft., яка отримала державне замовлення на постачання експрес-тестів на COVID-19.

За його словами, у компанії працювали Андраш Куппер - колишній депутат від правлячої партії "Фідес", який став керівником компанії у листопаді 2020 року, а у квітні 2021-го - її власником, а також Ласло Мартон, який у 2010-2012 роках очолював "Civil Biztonsági Zrt." - компанію, що належала чинному міністру внутрішніх справ Угорщини Шандору Пінтеру.

Журналісти перевірили твердження Мадяра, підтвердивши, що Куппер, Мартон і Голло справді були власниками фірми Steriflow Kft., яку згодом було ліквідовано.

Мадяр також опублікував інформацію про це на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що Іштван Голло мав "виключно добрі зв'язки" з керівництвом партії "Фідес" та економічною елітою навколо так званої "NER" (національної системи співробітництва).

"Історія з "українським шпигуном", ймовірно, є частиною внутрішньої боротьби за владу в мафіозному середовищі "Фідес", - додав він.

Анонімний член парламентського комітету з національної безпеки повідомив журналістам, що Голло діяв в Угорщині щонайменше два десятиліття, за цей час він побудував широку мережу зв'язків у політиці, обороні та енергетиці.

Нагадаємо, 20 травня угорські спецслужби заявили про викриття двох українських "шпигунів": Роланда Цебера та Іштвана Голло.

Наступного дня суд Будапешта взяв під варту до 21 червня Іштвана Голло. В угорському суді стверджують, що є підстави підозрювати, що Голло за дорученням української військової розвідки "здійснював в Угорщині діяльність, яка, у разі доведення, становить злочин шпигунства".

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.