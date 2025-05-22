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АНАЛІТИКА

Зростання ВВП країн ОЕСР у I кварталі сповільнилося до 0,1%

 

Економіка держав, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у першому кварталі 2025 року зросла на 0,1% відносно попередніх трьох місяців, йдеться в попередньому звіті ОЕСР.

Таким чином, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 0,5% у четвертому кварталі 2024 року.

У країнах G7 було зафіксовано ослаблення темпів зростання економіки до 0,1% з 0,4%, причому всередині цієї групи спостерігалися значні розбіжності. Так, ВВП Японії та США знизився в січні-березні, тоді як у Великій Британії підйом посилився.

Серед усіх країн, що входять до ОЕСР, найгіршу динаміку показала економіка Словенії (-0,8%) і Португалії (-0,5%), тоді як ВВП Ірландії збільшився найістотніше (+3,2%).

ВВП ОЕСР у першому кварталі відносно аналогічного періоду минулого року зріс на 1,6% після підвищення на 1,9% у жовтні-грудні. Найсильніший підйом стався в Канаді (+2,3%) і США (+2%), найістотніше зниження було зафіксовано в Німеччині (-0,2%).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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