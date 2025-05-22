Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає
13:24 22.05.2025 |
Інвестори виводять капітал, але не мають чіткого плану дій зі своїми активами на випадок конфлікту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Інвестори побоюються, що якщо Китай спробує взяти під контроль територію, яку вважає "священною", це може покласти край Тайваню як окремому ринку зі своєю валютою та ідентичністю.
Отже, для інвесторів вибір невеликий: або повністю вийти з ринку, або залишатися і сподіватися на краще.
"Ризик вторгнення практично неможливо застрахувати", - каже Мукеш Дейв, інвестиційний директор Aravali Asset Management, глобального арбітражного фонду з Сінгапуру. "У такій ситуації неможливо буде завершити жодні угоди, а валюта Тайваню може просто зникнути. Тож або працюєш, ніби все як завжди, або тримаєшся осторонь".
Імовірність вторгнення Китаю в Тайвань зросла до 12% на платформі ставок Polymarket - ще на початку року вона була майже нульовою.
Налякані іноземні інвестори вже вивели з тайванських акцій майже $11 мільярдів цього року. Хоча значна частина цих втрат була пов'язана з митами та станом економіки. У травні інвестори частково повернулися.
Індекс фондового ринку Тайваню з початку року впав на 6%.
США довгий час дотримувалися політики "стратегічної двозначності" щодо Тайваню, не уточнюючи, чи втрутяться в разі нападу. Але попередник Трампа - Джо Байден - чітко заявив під час свого президентства, що американські війська захищатимуть острів у разі нападу Китаю.
Заяви Трампа про "новий світовий порядок" і його байдужість до анексії частини України Росією посіяли сумніви в надійності такого американського захисту для Тайваню.
Напруга між островом і материковим Китаєм постійно відчувається. Навчання китайських військ поблизу Тайваню у квітні лише посилили побоювання інвесторів. Останнє загострення відбулося цього тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Фінляндія викликала посла Ізраїлю через обстріл під час візиту дипломатів
|Міністри фінансів G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну, але спільну заяву прийняти не спромоглися - ЗМІ
|Загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає
|Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з РФ і Білорусі
|Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій у межах 100-річного партнерства
|У Данії в обладнанні для енергомережі виявили невідомі електронні компоненти
Бізнес
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд