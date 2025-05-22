Загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає

Інвестори виводять капітал, але не мають чіткого плану дій зі своїми активами на випадок конфлікту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестори побоюються, що якщо Китай спробує взяти під контроль територію, яку вважає "священною", це може покласти край Тайваню як окремому ринку зі своєю валютою та ідентичністю.

Отже, для інвесторів вибір невеликий: або повністю вийти з ринку, або залишатися і сподіватися на краще.

"Ризик вторгнення практично неможливо застрахувати", - каже Мукеш Дейв, інвестиційний директор Aravali Asset Management, глобального арбітражного фонду з Сінгапуру. "У такій ситуації неможливо буде завершити жодні угоди, а валюта Тайваню може просто зникнути. Тож або працюєш, ніби все як завжди, або тримаєшся осторонь".

Імовірність вторгнення Китаю в Тайвань зросла до 12% на платформі ставок Polymarket - ще на початку року вона була майже нульовою.

Налякані іноземні інвестори вже вивели з тайванських акцій майже $11 мільярдів цього року. Хоча значна частина цих втрат була пов'язана з митами та станом економіки. У травні інвестори частково повернулися.

Індекс фондового ринку Тайваню з початку року впав на 6%.

США довгий час дотримувалися політики "стратегічної двозначності" щодо Тайваню, не уточнюючи, чи втрутяться в разі нападу. Але попередник Трампа - Джо Байден - чітко заявив під час свого президентства, що американські війська захищатимуть острів у разі нападу Китаю.

Заяви Трампа про "новий світовий порядок" і його байдужість до анексії частини України Росією посіяли сумніви в надійності такого американського захисту для Тайваню.

Напруга між островом і материковим Китаєм постійно відчувається. Навчання китайських військ поблизу Тайваню у квітні лише посилили побоювання інвесторів. Останнє загострення відбулося цього тижня.