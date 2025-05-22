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Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій у межах 100-річного партнерства

 

Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій (STI) у межах британсько-українського 100-річного партнерства, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"У межах події міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та міністр з питань науки, досліджень та інновацій Великої Британії Лорд Валланс представили пріоритети для співпраці в межах STI-напряму. Сторони планують розвивати довготривале інституційне партнерство між українськими й британськими науковцями, а також використовувати науку як інструмент для посилення спроможностей країн, відновлення та розвитку. Контекст співпраці", - йдеться в повідомленні Міністерства за результатами заходу, який відбувся у Лондоні (Велика Британія).

У відомстві нагадали, що у січні 2025 року Велика Британія та Україна підписали угоду про 100-річне партнерство, де наука й технології стали один із компонентів. Зазначається, що в межах наукового партнерства між країнами завдяки програмі Researchers at Risk понад 170 українських учених, які постраждали від війни, отримали можливість продовжити роботу в більш ніж 70 університетах Великої Британії.

У межах ініціативи UK-Ukraine Twinning університети двох країн створюють спільні проєкти, об'єднують ресурси та обмінюються досвідом, проводять спільні наукові дослідження між університетами для підтримки сфер оборони та розвитку інновацій (розробляють штучний інтелект для швидкого і точного визначення осколкового поранення; працюють над посиленням енергомережі України завдяки зеленій енергетиці). Ініціатива UK-Ukraine TechBridge відкриває можливості для співпраці у сфері розвитку інноваційних технологій для критично важливих завдань, зокрема розмінування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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