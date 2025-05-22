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У Данії в обладнанні для енергомережі виявили невідомі електронні компоненти
12:12 22.05.2025 |
Електронні компоненти невідомого походження були виявлені в імпортованому обладнанні для енергопостачальної мережі Данії - це викликало занепокоєння в промислової групи Green Power Denmark.
Про це група повідомила агентству Reuters, пише "Європейська правда".
Висновки Green Power Denmark збігаються з посиленням міжнародної уваги до потенційних вразливостей у критично важливій інфраструктурі, зокрема й в енергомережі.
"Це стосується друкованих плат, які мали бути частиною компонентів для енергопостачання", - повідомив агентству технічний директор Green Power Denmark Йорген Крістенсен.
Він зазначив, що компоненти були виявлені нещодавно під час планової перевірки друкованих плат, які мали бути встановлені в обладнання для енергопостачання.
Друковані плати могли бути розроблені для різних цілей, що може пояснити наявність додаткових компонентів, але Крістенсен наголосив, що вони не повинні входити в обладнання, призначене для енергетичної інфраструктури.
"Можливо, постачальник не мав злого наміру. Наразі ми не можемо цього стверджувати, але це не змінює того факту, що ці компоненти не повинні бути там", - сказав він.
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