У Данії в обладнанні для енергомережі виявили невідомі електронні компоненти

Електронні компоненти невідомого походження були виявлені в імпортованому обладнанні для енергопостачальної мережі Данії - це викликало занепокоєння в промислової групи Green Power Denmark.

Про це група повідомила агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Висновки Green Power Denmark збігаються з посиленням міжнародної уваги до потенційних вразливостей у критично важливій інфраструктурі, зокрема й в енергомережі.

"Це стосується друкованих плат, які мали бути частиною компонентів для енергопостачання", - повідомив агентству технічний директор Green Power Denmark Йорген Крістенсен.

Він зазначив, що компоненти були виявлені нещодавно під час планової перевірки друкованих плат, які мали бути встановлені в обладнання для енергопостачання.

Друковані плати могли бути розроблені для різних цілей, що може пояснити наявність додаткових компонентів, але Крістенсен наголосив, що вони не повинні входити в обладнання, призначене для енергетичної інфраструктури.

"Можливо, постачальник не мав злого наміру. Наразі ми не можемо цього стверджувати, але це не змінює того факту, що ці компоненти не повинні бути там", - сказав він.