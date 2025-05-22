ЄС інвестує 40 млн євро у перший спеціалізований оборонний фонд

Європейський Союз уперше інвестує 40 млн євро ($45 млн) у спеціалізований європейський оборонний фонд, намагаючись посилити свої військові спроможності. Про це інформує Bloomberg.

Європейський інвестиційний фонд (EIF), який надає фінансування малим і середнім підприємствам, зробить внесок у фонд, який формує Keen Venture Partners із цільовим обсягом у 125 млн євро, йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер.

Європейський інвестиційний банк (EIB) - довгострокова фінансова установа ЄС, до складу якої входить EIF, - нещодавно розширив критерії допустимості інвестицій у сферу оборони. Очікується, що цьогоріч група принаймні вдвоє збільшить обсяги інвестування у проєкти безпеки та оборони.

Keen Venture Partners планує провести перший етап залучення коштів у третьому кварталі 2025 року. Фонд підтримуватиме від 20 до 25 стартапів - від стадії "насіння" до раунду інвестування Серії B, йдеться у заяві.