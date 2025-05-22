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АНАЛІТИКА

У Сенаті США є 81 голос на підтримку санкцій: законопроєкт пропонує 500% мит для країн, які торгують з РФ

 

Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.

Їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя, передає Укрінформ.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», - заявили американські законодавці.

За їхніми словами, законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.

«Хоча ми прагнемо миру, нам - і переважній більшості Сенату - стає дедалі більш зрозуміло, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть», - йдеться в заяві.

Американські законодавці зазначили, що очікують документа від Росії з переліком умов припинення вогню протягом наступних днів. «Його зміст буде промовистим свідченням того, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що він буде таким самим», - зауважили сенатори.

За їхніми словами, якщо це буде те ж саме, Росія «може очікувати рішучих дій з боку Сенату Сполучених Штатів».

«Наше законодавство ізолює Росію, перетворивши її на торговельний острів, накладаючи мита на інші країни, які підтримують ці злочини. Одним з ключових пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю воєнна машина Путіна зупинилася б», - заявили сенатори.
Ключові теги: США, Росія
 

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