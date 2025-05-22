Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Сенаті США є 81 голос на підтримку санкцій: законопроєкт пропонує 500% мит для країн, які торгують з РФ
11:47 22.05.2025 |
Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.
Їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя, передає Укрінформ.
Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.
«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», - заявили американські законодавці.
За їхніми словами, законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.
«Хоча ми прагнемо миру, нам - і переважній більшості Сенату - стає дедалі більш зрозуміло, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть», - йдеться в заяві.
Американські законодавці зазначили, що очікують документа від Росії з переліком умов припинення вогню протягом наступних днів. «Його зміст буде промовистим свідченням того, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що він буде таким самим», - зауважили сенатори.
За їхніми словами, якщо це буде те ж саме, Росія «може очікувати рішучих дій з боку Сенату Сполучених Штатів».
«Наше законодавство ізолює Росію, перетворивши її на торговельний острів, накладаючи мита на інші країни, які підтримують ці злочини. Одним з ключових пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю воєнна машина Путіна зупинилася б», - заявили сенатори.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Фінляндія викликала посла Ізраїлю через обстріл під час візиту дипломатів
|Міністри фінансів G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну, але спільну заяву прийняти не спромоглися - ЗМІ
|Загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає
|Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з РФ і Білорусі
|Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій у межах 100-річного партнерства
|У Данії в обладнанні для енергомережі виявили невідомі електронні компоненти
Бізнес
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд