Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія запропонувала G7 знизити цінову стелю на російську нафту
09:59 22.05.2025 |
Велика Британія закликала країни "Групи семи" погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти, заявивши, що цей крок необхідний для посилення тиску на лідера Кремля Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Тиск на російську воєнну машину потрібен як ніколи раніше", - йдеться в заяві Мінфіну Великої Британії. "Путін не продемонстрував жодної готовності щиро розглядати пропозиції Зеленського щодо особистої зустрічі чи припинення вогню в його незаконній і жорстокій війні".
Країни G7 - Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія - шукають шляхи посилення чинної цінової стелі, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну.
Зараз поріг встановлений на рівні $60 за барель. Відповідно до правил, західні компанії можуть страхувати й транспортувати російську нафту лише тоді, коли її продано за ціною нижче цього рівня.
Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "саме зараз - слушний момент для зниження стелі $60 за барель на російську нафту", згідно з повідомленням уряду. Вона також закликала партнерів по G7 до єдності у зусиллях, спрямованих на досягнення "справедливого й тривалого миру".
У відповідь на західні обмеження - зокрема цінову стелю та ембарго з боку США і ЄС - Росія створила тіньовий флот танкерів, часто з невідомими власниками й страховиками, який постачає нафту на нові ринки, переважно в Азії. Це дозволило РФ частково обійти санкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Фінляндія викликала посла Ізраїлю через обстріл під час візиту дипломатів
|Міністри фінансів G7 домовилися продовжувати підтримувати Україну, але спільну заяву прийняти не спромоглися - ЗМІ
|Загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає
|Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з РФ і Білорусі
|Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій у межах 100-річного партнерства
|У Данії в обладнанні для енергомережі виявили невідомі електронні компоненти
Бізнес
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд