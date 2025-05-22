Британія запропонувала G7 знизити цінову стелю на російську нафту

Велика Британія закликала країни "Групи семи" погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти, заявивши, що цей крок необхідний для посилення тиску на лідера Кремля Володимира Путіна з метою припинення війни проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Тиск на російську воєнну машину потрібен як ніколи раніше", - йдеться в заяві Мінфіну Великої Британії. "Путін не продемонстрував жодної готовності щиро розглядати пропозиції Зеленського щодо особистої зустрічі чи припинення вогню в його незаконній і жорстокій війні".

Країни G7 - Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія - шукають шляхи посилення чинної цінової стелі, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну.

Зараз поріг встановлений на рівні $60 за барель. Відповідно до правил, західні компанії можуть страхувати й транспортувати російську нафту лише тоді, коли її продано за ціною нижче цього рівня.

Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "саме зараз - слушний момент для зниження стелі $60 за барель на російську нафту", згідно з повідомленням уряду. Вона також закликала партнерів по G7 до єдності у зусиллях, спрямованих на досягнення "справедливого й тривалого миру".

У відповідь на західні обмеження - зокрема цінову стелю та ембарго з боку США і ЄС - Росія створила тіньовий флот танкерів, часто з невідомими власниками й страховиками, який постачає нафту на нові ринки, переважно в Азії. Це дозволило РФ частково обійти санкції.