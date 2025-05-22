Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американці показали прототип безпілотного винищувача YFQ-42A
09:02 22.05.2025 |
Компанія General Atomics створила функціональний прототип нового безпілотного винищувача YFQ-42A. Фото БПЛА опублікував начальник штабу Повітряних сил США генерал Девід Алвін, назвавши його проривом у повітряній війні.
YFQ-42A - один із перших бойових безпілотників нового покоління в рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA). Він має працювати поруч із пілотованими літакрами, такими як F-35, і виконувати розвідувальні або ударні функції. У Повітряних силах США вважають, що один пілотований літак зможе керувати кількома дронами одночасно.
Назва YFQ-42A означає: Y - прототип, F - винищувач, Q - безпілотник. Після початку серійного виробництва літак отримає нове позначення без літери Y. Поряд із YFQ-42A розробляється ще один аналогічний дрон - YFQ-44A від компанії Anduril.
У General Atomics заявили, що новий дрон забезпечуватиме перевагу в повітрі завдяки автономним можливостям і взаємодії з пілотованими літаками в складних бойових умовах.
Хоча деталі щодо конструкції YFQ-42A наразі не розкриваються, припускається, що базою для нього став експериментальний XQ-67A, який здійснив перший політ у березні 2024 року. Пентагон планує розгорнути понад 150 таких систем до 2029 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Американці показали прототип безпілотного винищувача YFQ-42A
|Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа
|Як із Зеленським. Трамп у Білому домі жорстко накинувся на ще одного президента
|США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа
Бізнес
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом