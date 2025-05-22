Американці показали прототип безпілотного винищувача YFQ-42A

Ілюстративне зображення YFQ-42A. Джерело: General Atomics

Компанія General Atomics створила функціональний прототип нового безпілотного винищувача YFQ-42A. Фото БПЛА опублікував начальник штабу Повітряних сил США генерал Девід Алвін, назвавши його проривом у повітряній війні.

YFQ-42A - один із перших бойових безпілотників нового покоління в рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA). Він має працювати поруч із пілотованими літакрами, такими як F-35, і виконувати розвідувальні або ударні функції. У Повітряних силах США вважають, що один пілотований літак зможе керувати кількома дронами одночасно.

Назва YFQ-42A означає: Y - прототип, F - винищувач, Q - безпілотник. Після початку серійного виробництва літак отримає нове позначення без літери Y. Поряд із YFQ-42A розробляється ще один аналогічний дрон - YFQ-44A від компанії Anduril.

Прототип безекіпажного винищувача YFQ-42A. Ілюстрація: David Allvin

У General Atomics заявили, що новий дрон забезпечуватиме перевагу в повітрі завдяки автономним можливостям і взаємодії з пілотованими літаками в складних бойових умовах.

Хоча деталі щодо конструкції YFQ-42A наразі не розкриваються, припускається, що базою для нього став експериментальний XQ-67A, який здійснив перший політ у березні 2024 року. Пентагон планує розгорнути понад 150 таких систем до 2029 року.