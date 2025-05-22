Як із Зеленським. Трамп у Білому домі жорстко накинувся на ще одного президента

Президент США Дональд Трамп прийняв в Овальному кабінеті Білого дому президента ПАР Сиріла Рамафосу - все завершилось скандалом, який оглядачі порівнюють із прийомом Володимира Зеленського у лютому.

Початок зустрічі двох президентів пройшов спокійно: Трамп та Рамафоса обговорювали гольф - один із головних інтересів президента США. Рамафоса також розповів, що привіз Трампу книгу про гольф вагою 14 кг, у якій були представлені поля для гольфу Південної Африки. Крім того, він подякував Трампу за допомогу США під час пандемії.

Проте дуже швидко ситуація змінилася: до зустрічі за наполяганням президента США приєднався радник Трампа, мільярдер Ілон Маск, а головною темою стало питання "геноциду" африканерів - білих нащадків голландських та французьких поселенців у ПАР.

Дональд Трамп показав присутнім в Овальному кабінеті кілька відео. Одне з них було документальним фільмом за участю південноафриканського опозиційного політика Джуліуса Малеми, який виконує пісню, в якій звучить рядок "стріляй у бура" - йдеться про білих фермерів у ПАР.

"Це жахливе видовище, ніколи нічого подібного не бачив", - заявив Трамп під час показу відео.

Президент США також показав світлини білих південноафриканців, яких, за його словами, вбили.

Як зазначає кореспондент ВВС у Білому домі Бернд Дебусманн-молодший, Трамп явно заздалегідь підготувався до такої зустрічі, а Рамафоса потрапив у пастку.

Сцена багатьом нагадала прийом, влаштований президенту України Володимиру Зеленському наприкінці лютого. Проте тоді це було, швидше за все, несподіваним експромтом американської сторони.

Попри різку та обвинувальну риторику, Сиріл Рамафоса зберігав самовладання аж до кінця пресконференції.

Під час демонстрації відео з місцем поховання нібито вбитий білих фермерів президент ПАР поцікавився, де це знімали, зазначивши, що ніколи раніше не цього бачив. Крім того, він засудив риторику Джуліуса Малеми, наголосивши, що висловлювання та дії опозиційного політика не відображають офіційну позицію його країни.

Рамафоса зазначив, що ПАР є демократичною країною, де люди мають право на свободу вираження думок.

При цьому президент додав, що проблема злочинності в країні справді існує, проте жертвами вбивств стають як білі, і темношкірі жителі.

Сиріл Рамафоса був не єдиним представником ПАР на зустрічі. Він надав слово іншим членам делегації. Так, ситуацію з фермерами прокоментував міністр сільського господарства Джон Стінхейзен, а південноафриканський мільярдер та бізнесмен Йоханн Руперт висловився на тему злочинності.

Цікаво, що з боку США такої залученості до дискусії не було. В Овальному кабінеті разом із Трампом були присутні його найближчі соратники - віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр оборони Піт Гегсет, - проте вони не брали участі у пресконференції. На відміну від ситуації із Зеленським, де Венс зіграв ключову роль.

Також мовчки стояв і Ілон Маск, який міг би залишитись непоміченим, якби в якийсь момент Трамп прямо не вказав на нього:

"Це те, чого хотів Ілон", - заявив президент США.

При цьому він додав, що не хоче залучати Маска до обговорення теми дискримінації білих південноафриканців, оскільки "не вважає, що це буде справедливо щодо нього".

Маск походить з ПАР, і там досі живе його батько.

Кореспондент ВВС у Білому домі Бернд Дебусманн-молодший: "Майже найгірший сценарій візиту до Овального кабінету"

Це практично найгірший із можливих сценаріїв для візиту до Білого дому. Останнє, чого хоче іноземний лідер, перебуваючи в Овальному кабінеті - це публічна суперечка. Саме це сьогодні й сталося.

Ретельно підготовлена ​​Трампом пастка поставила Рамафосу та південноафриканську делегацію у незручне становище: їм довелося заперечувати висловлювання Трампа, намагаючись при цьому зберігати дипломатичність.

Це вкрай складне завдання, і південноафриканська делегація, безумовно, пам'ятала, що сталося у лютому, коли тут був Зеленський.

Тоді його спроби заперечити лише посилили напругу ситуації - його звинуватили в тому, що він "виносить сміття з хати" перед журналістами.

Для південноафриканців сьогодні порятунком, ймовірно, стало те, що Рамафоса та Трамп не стали голосно сперечатися перед камерами всього світу.

Відносини США та ПАР

На момент зустрічі відносини між двома країнами досягли піка напруженості.

Разом із низкою представників американської адміністрації до зустрічі з Рамафосою приєднається радник Трампа Ілон Маск, який народився в ПАР і останнім часом безсторонньо висловлювався про свою батьківщину.

Трамп і Маск стверджують, що африканери, білі нащадки голландських і французьких поселенців, стали об'єктами геноциду.

Влада ПАР категорично відкидає звинувачення в геноциді. Незалежного підтвердження вони також не мають.

"Ми всі, як південноафриканці - чорні та білі, знаємо, що немає ніякого геноциду, - сказав Рамафоса минулого тижня у відеоролику, опублікованому на платформі X. - Ми не займаємося геноцидом".

Напередодні візиту Рамафоса повідомив журналістам, що його зустріч із президентом США буде зосереджена на потенційних торговельних та інвестиційних угодах, а також спрямована на "зміцнення добрих відносин між двома країнами".

На Рамафосу чекало важке випробування

Як зазначають оглядачі ВВС, президенту ПАР не звикати вирішувати важкі завдання. На початку 1990-х років він представляв Африканський національний конгрес (АНК) Нельсона Мандели під час переговорів про припинення правління білої меншини.

І це не єдиний відповідальний момент у його довгому послужному списку політика. Він відомий перемовник.

Сиріл Рамафоса приїхав до Вашингтона з амбітною метою - налагодити зіпсовані стосунки з наймогутнішим лідером світу, і це, ймовірно, стане одним із найскладніших випробувань у його кар'єрі.

"Торговельні відносини - це найважливіше, саме це питання привело нас сюди. Ми хочемо виїхати зі Сполучених Штатів з дійсно гарною торговою угодою. Ми хочемо зміцнити відносини між двома країнами", - заявив Рамафоса у вівторок після прибуття до Вашингтона.

Напередодні його візиту президент Трамп та його команда були незвичайно мовчазними, а прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт у понеділок відмовилася надати будь-які подробиці або навіть публічно визнати, що візит відбудеться.

Чим ще незадоволений Трамп

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп звинуватив Південну Африку у "жахливому" ставленні до білих фермерів, а в лютому заявив, що Сполучені Штати припинять допомогу країні через "ДУЖЕ погане ставлення до певних класів людей".

Торік на фермах сталося 12 вбивств, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на поліцейську статистику ПАР. Серед загиблих один фермер, решта - сільськогосподарські робітники.

Згідно з AP, жоден з них не був ідентифікований за расою, проте, за урядовими даними, білі фермери мають приблизно три чверті приватної землі в Південній Африці.

Білий дім також розкритикував закон ПАР про експропріацію 2024 року, який дозволяє уряду в деяких випадках вилучати землю, що не використовується, без компенсації, коли є суспільний інтерес у її перерозподілі.

Президент ПАР заявив у лютому, що його уряд ніколи ні в кого не конфісковував землю, а лише намагається за допомогою нових законів забезпечити населенню рівноправний та справедливий доступ до землі.