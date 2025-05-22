Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа
23:52 21.05.2025 |
Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації.
Про це журналістам у середу заявив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Представник Міноборони США наполягає, що адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".
"Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів", - додав він.
Офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.
Як зазначає CNN, для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання - і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака.
Американські ЗМІ ще минулого тижня неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.
Повідомлення порушило етичні питання, повʼязані з вартістю подарунка і ризиками політичного впливу, однак сам Трамп заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа
|Підкуп з боку Huawei: стали відомі євродепутати, які фігурують в розслідуванні
|Група євродепутатів закликала повністю заморозити фінансування Угорщини
|У Фінляндії на кордоні з Росією встановлять відеокамери з ШІ
|Країни ЄС поки не готові використати фонд SAFE для закупівель в Україні – єврокомісар Кубілюс
Бізнес
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто