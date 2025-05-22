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АНАЛІТИКА

США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа

 

Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації.

Про це журналістам у середу заявив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Представник Міноборони США наполягає, що адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".

"Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів", - додав він.

Офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.

Як зазначає CNN, для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання - і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака.

Американські ЗМІ ще минулого тижня неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.

Повідомлення порушило етичні питання, повʼязані з вартістю подарунка і ризиками політичного впливу, однак сам Трамп заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.
Ключові теги: США, Катар
 

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