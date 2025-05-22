Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підкуп з боку Huawei: стали відомі євродепутати, які фігурують в розслідуванні
23:45 21.05.2025 |
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола в середу оголосила імена пʼяти євродепутатів, з яких прокуратура Бельгії просить зняти імунітет у межах розслідування справи про підкуп з боку китайського технологічного гіганта Huawei.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За словами Метсоли, підозрюваними в розслідуванні бельгійської прокуратури є євродепутат із Мальти Даніель Аттард, Болгарії - Нікола Мінчев, а також італійці Сальваторе де Мео, Джузі Прінчі та Фульвіо Мартускʼєлло.
Аттард представляє групу соціалістів у Європарламенті, Мінчев - лібералів, а італійці - правоцентристську Європейську народну партію.
Частина з них одразу заперечила підкуп з боку Huawei з метою лобіювання інтересів компанії, хоча й визнали, що їм пропонували подарунки, та висловили готовність співпрацювати зі слідством.
"Якщо ми вважатимемо, що участь у неформальній зустрічі є достатньою підставою для порушення судової справи, це серйозно обмежить нашу парламентську діяльність", - сказав Сальваторе де Мео.
Далі, за процедурою, комітет з правових питань Європарламенту вирішить, чи позбавляти депутатів імунітету, після чого рішення має бути затверджене на пленарному засіданні більшістю голосів.
Корупційний скандал у Європарламенті вибухнув у березні після того, як правоохоронці провели серію обшуків у Бельгії та Португалії.
Слідство підозрює лобістів Huawei у тому, що вони дарували подарунки законодавцям, які потім нібито захищали їхні інтереси в Брюсселі.
Усього в межах справи вісьмом людям - зокрема й топменеджеру Huawei - висунули звинувачення, зокрема в корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|США офіційно прийняли елітний літак від Катару, який перероблять для Трампа
|Підкуп з боку Huawei: стали відомі євродепутати, які фігурують в розслідуванні
|Група євродепутатів закликала повністю заморозити фінансування Угорщини
|У Фінляндії на кордоні з Росією встановлять відеокамери з ШІ
|Країни ЄС поки не готові використати фонд SAFE для закупівель в Україні – єврокомісар Кубілюс
Бізнес
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто