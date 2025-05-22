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АНАЛІТИКА

Підкуп з боку Huawei: стали відомі євродепутати, які фігурують в розслідуванні

 

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола в середу оголосила імена пʼяти євродепутатів, з яких прокуратура Бельгії просить зняти імунітет у межах розслідування справи про підкуп з боку китайського технологічного гіганта Huawei.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Метсоли, підозрюваними в розслідуванні бельгійської прокуратури є євродепутат із Мальти Даніель Аттард, Болгарії - Нікола Мінчев, а також італійці Сальваторе де Мео, Джузі Прінчі та Фульвіо Мартускʼєлло.

Аттард представляє групу соціалістів у Європарламенті, Мінчев - лібералів, а італійці - правоцентристську Європейську народну партію.

Частина з них одразу заперечила підкуп з боку Huawei з метою лобіювання інтересів компанії, хоча й визнали, що їм пропонували подарунки, та висловили готовність співпрацювати зі слідством.

"Якщо ми вважатимемо, що участь у неформальній зустрічі є достатньою підставою для порушення судової справи, це серйозно обмежить нашу парламентську діяльність", - сказав Сальваторе де Мео.

Далі, за процедурою, комітет з правових питань Європарламенту вирішить, чи позбавляти депутатів імунітету, після чого рішення має бути затверджене на пленарному засіданні більшістю голосів.

Корупційний скандал у Європарламенті вибухнув у березні після того, як правоохоронці провели серію обшуків у Бельгії та Португалії.

Слідство підозрює лобістів Huawei у тому, що вони дарували подарунки законодавцям, які потім нібито захищали їхні інтереси в Брюсселі.

Усього в межах справи вісьмом людям - зокрема й топменеджеру Huawei - висунули звинувачення, зокрема в корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.
Ключові теги: Huawei, ЄС
 

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