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"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Група євродепутатів закликала повністю заморозити фінансування Угорщини
23:41 21.05.2025 |
Група членів Європейського парламенту у середу закликала Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в подальшому обмеженні свобод і підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Угорщина, під керівництвом націоналістичного прем'єр-міністра Віктора Орбана, постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив мільярди євро через такі питання, як поводження з прохачами притулку та підозри в корупції.
Однак у листі, підписаному 26 депутатами ЄП, стверджується, що Угорщина не тільки не прагне поліпшень, а й "спостерігається подальша тривожна регресія". У листі згадується нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, метою яких є підрив незалежності судів і придушення критиків уряду.
"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, - неприйнятно, - написали члени ЄП. - Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти".
Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій, включно з правоцентристською ЄНП (Європейська народна партія), центристською Renew Europe і соціал-демократичною.
20 травня понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ
В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".
Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
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