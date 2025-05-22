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У Фінляндії на кордоні з Росією встановлять відеокамери з ШІ
23:18 21.05.2025 |
У Фінляндії планують до кінця наступного року завершити будівництво паркану на кордоні Росією.
Як повідомляє Yle, про це на пресконференції розповів заступник командувача Південно-Східної прикордонної охорони Фінляндії Антті Вірта, передає Укрінформ.
За словами Вірта, будівництво йде за графіком. Наразі на ділянці між прикордонними пунктами Ваалімаа і Паріккала зведено 35 кілометрів огорожі.
Об'єкт оснащено камерами з використанням новітніх технологій і штучного інтелекту. Як уточнив підполковник Еса Вейкканен, ці камери здатні розрізняти людей і тварин. «Тобто тварини поблизу кордону не спричиняють спрацьовування сигналізації», - сказав він.
Паркан на кордоні буде оснащено денними і нічними камерами спостереження та системою гучномовців, яка за необхідності може використовуватися для інструктажу людей.
При зведенні огорожі було враховано досвід будівництва тестової ділянки в Іматрі. Зокрема, паркан став приблизно на метр вищим, а його сітка трохи міцніша, через неї складніше пролізти.
Загалом на південно-східному кордоні буде зведено 140 кілометрів огорожі. Роботи ведуться в 17 місцях.
Планується, що паркан буде готовий до кінця 2026 року.
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