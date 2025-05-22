Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фінляндії на кордоні з Росією встановлять відеокамери з ШІ

 

У Фінляндії планують до кінця наступного року завершити будівництво паркану на кордоні Росією.

Як повідомляє Yle, про це на пресконференції розповів заступник командувача Південно-Східної прикордонної охорони Фінляндії Антті Вірта, передає Укрінформ.

За словами Вірта, будівництво йде за графіком. Наразі на ділянці між прикордонними пунктами Ваалімаа і Паріккала зведено 35 кілометрів огорожі.

Об'єкт оснащено камерами з використанням новітніх технологій і штучного інтелекту. Як уточнив підполковник Еса Вейкканен, ці камери здатні розрізняти людей і тварин. «Тобто тварини поблизу кордону не спричиняють спрацьовування сигналізації», - сказав він.

Паркан на кордоні буде оснащено денними і нічними камерами спостереження та системою гучномовців, яка за необхідності може використовуватися для інструктажу людей.

При зведенні огорожі було враховано досвід будівництва тестової ділянки в Іматрі. Зокрема, паркан став приблизно на метр вищим, а його сітка трохи міцніша, через неї складніше пролізти.

Загалом на південно-східному кордоні буде зведено 140 кілометрів огорожі. Роботи ведуться в 17 місцях.

Планується, що паркан буде готовий до кінця 2026 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес