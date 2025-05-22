У Фінляндії на кордоні з Росією встановлять відеокамери з ШІ

У Фінляндії планують до кінця наступного року завершити будівництво паркану на кордоні Росією.

Як повідомляє Yle, про це на пресконференції розповів заступник командувача Південно-Східної прикордонної охорони Фінляндії Антті Вірта, передає Укрінформ.

За словами Вірта, будівництво йде за графіком. Наразі на ділянці між прикордонними пунктами Ваалімаа і Паріккала зведено 35 кілометрів огорожі.

Об'єкт оснащено камерами з використанням новітніх технологій і штучного інтелекту. Як уточнив підполковник Еса Вейкканен, ці камери здатні розрізняти людей і тварин. «Тобто тварини поблизу кордону не спричиняють спрацьовування сигналізації», - сказав він.

Паркан на кордоні буде оснащено денними і нічними камерами спостереження та системою гучномовців, яка за необхідності може використовуватися для інструктажу людей.

При зведенні огорожі було враховано досвід будівництва тестової ділянки в Іматрі. Зокрема, паркан став приблизно на метр вищим, а його сітка трохи міцніша, через неї складніше пролізти.

Загалом на південно-східному кордоні буде зведено 140 кілометрів огорожі. Роботи ведуться в 17 місцях.

Планується, що паркан буде готовий до кінця 2026 року.