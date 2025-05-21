Нідерландцям порадили мати вдома готівку на випадок кризи

Центральний банк Нідерландів порадив громадянам запастись готівкою, якої вистачить щонайменше на три дні в разі надзвичайної ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні інструкції були опубліковані на сайті нідерландського центробанку.

Нідерландцям радять зберігати по 70 євро готівкою з розрахунку на дорослого і по 30 євро - на дитину на випадок виходу з ладу електронних платіжних систем.

Передбачається, що цих коштів має вистачити на "мінімальні необхідні витрати протягом трьох днів, такі як вода, їжа, ліки та транспорт", йдеться в повідомленні.

Центральний банк Нідерландів серед причин, які мають спонукати людей тримати запас готівки, згадав загрозу кібератак.

Також були поширені поради і для торговців - приміром, наявність альтернативних систем оплати за товари, як-то QR-кодів, якими можна скористатись у разі знеструмлення.

Раніше повідомлялось, що кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-систему оплати картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання - зокрема й внаслідок диверсійних дій.

У березні Європейська комісія опублікувала план готовності, в якому рекомендувала громадянам запастися продуктами на три дні, щоб забезпечити себе в разі надзвичайних ситуацій, таких як війна або стихійні лиха.