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ЄС прагне усунути бар'єри для торгівлі та інвестицій
17:05 21.05.2025 |
Європейська комісія оприлюднила нову стратегію зміцнення єдиного ринку ЄС на тлі зростання геополітичної нестабільності та торгівельної напруги з боку США.
Про це пише Bloomberg.
Документ передбачає зменшення бар'єрів між країнами-членами, сприяння зростанню малого та середнього бізнесу, а також пришвидшення цифровізації в таких сферах, як фінанси, енергетика та телекомунікації.
"Поточна глобальна ситуація потребує політичної волі для остаточного подолання залишкових бар'єрів", - йдеться у документі. "Час змусити європейський ринок працювати - час обрати Європу".
Створений понад 30 років тому єдиний ринок охоплює приблизно 26 млн компаній і 450 млн споживачів, що робить ЄС другим за розміром ринком у світі з ВВП 18 трлн євро (20,4 трлн дол).
Згідно з планом, Комісія також планує скоротити адміністративні витрати бізнесу на 400 млн євро щороку завдяки спрощенню процедур.
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