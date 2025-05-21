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АНАЛІТИКА

ЄС збирається ввести збір 2 євро за невеликі посилки з Temu та Shein

 

Європейський Союз розглядає можливість запровадження збору у розмірі 2 євро за обробку невеликих посилок, що імпортуються до країн-членів блоку в основному з Китаю. Про це повідомляють західні ЗМІ, зокрема Financial Times, POLITICO, Reuters та інші.

Комісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив у Європарламенті, що платформи електронної комерції мають сплачувати збір з кожної посилки, щоб допомогти ЄС впоратися з масовим напливом дешевих товарів до Європи.

Згідно з листом, який Шефчович надіслав національним урядам, нововведення стосуватиметься посилок вартістю менше від 150 євро.

Так, збір у розмірі 2 євро застосовуватиметься до посилок, що відправляються безпосередньо покупцям, часто через такі платформи, як китайські Temu та Shein. Товари, що відправляються на склади в країнах ЄС, будуть оподатковуватись у розмірі 0,50 євро.

Торік митні органи ЄС обробили близько 4,6 млрд посилок з низькою вартістю, куплених онлайн, або 12 млн посилок на день. 91% із цих посилок надійшли з Китаю. Кількість відправлень удвічі перевищила показник 2023 року.

За словами європейських дипломатів, однією з проблем із потоком посилок є те, що "окремі споживачі стали своїми власними імпортерами", що робить перевірку безпеки цих продуктів практично неможливою.

"При 4,6 млрд посилок неможливо забезпечити належний контроль, а його запровадження коштує великих грошей. Тому справедливо попросити Alibaba, Temu або Shein сплатити свою частку витрат", - заявив у середу журналістам голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге.

Євросоюз планував розпочати митну реформу у 2028 році, але Єврокомісія підтримує ідею прискорити процес, розпочавши роботу вже наступного року.

Збір за обробку невеликих посилок стане тимчасовим заходом, поки нові митні правила не скасують безподатковий режим для посилок вартістю менше 150 євро.

Частину коштів від нового мита планується спрямовувати до бюджету ЄС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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