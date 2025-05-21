Reuters: Росія передала найбільше родовище рідкісноземів Роснєфті

Найбільша російська нафтовидобувна компанія "Роснєфть" отримала повний контроль над Томтор - найбільшим у країні родовищем рідкісноземельних металів. Про це пише Reuters із посиланням на дані офіційного реєстру юридичних осіб РФ.

Томтор, розташований на півночі сибірського регіону Якутії, є ключовим проєктом у планах Росії щодо збільшення виробництва рідкісноземельних металів.

Ці ресурси широко використовуються в оборонній промисловості, а також у виробництві смартфонів та електромобілів.

20 травня Роснєфть, яку очолює давній союзник президента РФ Володимира Путіна Ігор Сєчін, отримала повний контроль над оператором проєкту - компанією "Восток Інжініринг".

Раніше Путін публічно критикував затримки у розвитку Томтору, закликавши або збільшити інвестиції, або залучити державну допомогу.

До повномасштабної війни в Україні Росія планувала інвестувати у видобуток рідкоземельних металів $1,5 млрд і до 2030 року стати другим після Китаю виробником цих ресурсів.

За даними Геологічної служби США, Росія має п'яті за обсягом запаси рідкоземельних металів у світі - близько 3,8 млн тонн, поступаючись лише Китаю, Бразилії, Індії та Австралії.

У новій стратегії Росія ставить за мету до 2030 року зайняти до 12% світового ринку рідкоземельних металів.

До недавнього часу проєктом оперувала компанія ThreeArc Mining, 75% якої належали бізнесмену Олександру Нєсісу через його групу IST. Також частку у компанії мала Polymetal (9,1%).

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження західних санкцій структура власності змінилася, і контроль над проєктом перейшов до колишнього менеджера IST Владислава Рєсіна.