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Китай значно пришвидшив експорт до США після паузи в митах Трампа
13:22 21.05.2025 |
Тимчасове торгове перемир'я між США та Китаєм активізувало експортну активність у китайських портах.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними Vizion та Dun & Bradstreet, у тиждень, що розпочався 12 травня, обсяг бронювання контейнерів до США перевищив 228 000 TEU, що вдвічі більше за показники попереднього тижня.
Вартість транспортування також зросла: спотові тарифи з Шанхая до Лос-Анджелеса підвищились на 16% до 3 136 дол за 40-футовий контейнер, за даними Drewry World Container Index.
Китайське Міністерство транспорту зафіксувало майже 18% зростання міжнародних авіавантажних рейсів.
За словами менеджера з ланцюгів постачання на підприємстві в Гуандуні, яке працює з Royal Philips NV та Walmart Inc. Чена Лея, замовлення від американських клієнтів, призупинені у квітні, масово поновлюються: "Машини працюють безупинно. 90 днів - замало, кожна хвилина важлива", - цитує Bloomberg.
Попри зростання активності, загальний рівень відвантажень залишається близьким до торішніх. HSBC та Flexport повідомляють, що частка скасованих рейсів на маршрутах з Китаю до США зменшилася з 25% до 13% станом на 26 травня.
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