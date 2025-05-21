Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай значно пришвидшив експорт до США після паузи в митах Трампа

 

Тимчасове торгове перемир'я між США та Китаєм активізувало експортну активність у китайських портах.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Vizion та Dun & Bradstreet, у тиждень, що розпочався 12 травня, обсяг бронювання контейнерів до США перевищив 228 000 TEU, що вдвічі більше за показники попереднього тижня.

Вартість транспортування також зросла: спотові тарифи з Шанхая до Лос-Анджелеса підвищились на 16% до 3 136 дол за 40-футовий контейнер, за даними Drewry World Container Index.

Китайське Міністерство транспорту зафіксувало майже 18% зростання міжнародних авіавантажних рейсів.

За словами менеджера з ланцюгів постачання на підприємстві в Гуандуні, яке працює з Royal Philips NV та Walmart Inc. Чена Лея, замовлення від американських клієнтів, призупинені у квітні, масово поновлюються: "Машини працюють безупинно. 90 днів - замало, кожна хвилина важлива", - цитує Bloomberg.

Попри зростання активності, загальний рівень відвантажень залишається близьким до торішніх. HSBC та Flexport повідомляють, що частка скасованих рейсів на маршрутах з Китаю до США зменшилася з 25% до 13% станом на 26 травня.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес