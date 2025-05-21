ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром

Країни ЄС офіційно погодили створення інструменту SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 21 травня оголосили на сторінці польського головування у Раді ЄС.

"Маємо домовленість щодо SAFE. Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити", - зазначили у повідомленні.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав схвалення ініціативи "важливим кроком до сильнішої Європи".

"Це виконання зобов'язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку", - зазначив він.

Від джерел у Брюсселі ще кілька днів тому було відомо, що ініціативу планують затвердити 21 травня.

Угода передбачає залучення на фінансових ринках до 150 млрд євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко наростити інвестиції в оборонну промисловість у Європі. Кошти надаватимуться за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що український ОПК зможе брати участь в ініціативі "на рівних правах" з оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС.