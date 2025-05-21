Угорські судді звинуватили Орбана в порушенні верховенства права через законопроєкт проти ЗМІ

Незалежна група угорських суддів вважає, що заплановані прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном заходи проти правозахисних груп та ЗМІ порушують принципи верховенства права.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У заяві Асоціації угорських суддів зазначили, що законопроєкт, обговорення якого угорський парламент розпочав цього тижня, "порушує норми демократичного верховенства права, зокрема принцип поділу влади, право на правову визначеність та право на судовий захист".

Законопроєкт має на меті обмежити діяльність ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, та правозахисних груп, що, на думку критиків, має на меті придушити критику на адресу уряду.

Законопроєкт, який, за словами уряду, підвищить "прозорість" і "зміцнить" суверенітет Угорщини, несумісний з конституцією, вважають судді, які також заявили, що він порушує право на свободу об'єднання та право на справедливий судовий розгляд.

"Такі законодавчі зміни не тільки підривають довіру громадськості до судової влади та її ефективності, але й загрожують стабільності та існуванню демократичної інституційної системи", - заявила асоціація.

20 травня понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати таке заплановане законодавство Угорщини.

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".

Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.