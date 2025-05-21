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АНАЛІТИКА

Франція відправила розвідувальне судно для стеження за тіньовими танкерами РФ

Франція відправила розвідувальне судно для стеження за тіньовими танкерами РФ

 

Французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.

Про це пише Bild з посиланням на німецьке видання Kieler Nachrichten.

Dupuy de Lome почав проводити розвідувальну роботу на Балтиці, де розвідки країн НАТО потребують інформації на тлі російської активності, минулої п'ятниці, 16 травня. Видання охарактеризувало місію судна як секретну, офіційних даних про неї поки що немає.

Dupuy de Lome, який може перебувати в морі до 30 днів без перерви, був відправлений у Балтійське море за наказом французького Директорату військової розвідки (DRM). Дальність ходу судна - 300 морських миль (близько 11,6 тисячі км).

Екіпаж включає близько ста осіб - військових і цивільних фахівців.

На Балтиці чергує також німецьке розвідувальне судно Oker, яке впродовж кількох тижнів курсує біля Калінінграда та у Фінській затоці. Розвідник спеціалізується на перехопленні та записі електромагнітних сигналів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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