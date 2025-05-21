У МЗС КНР закликають США відмовитися від проєкту системи ПРО «Золотий купол»

У Пекіні вважають, що система протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome), яку розробляють США, суперечить принципам Договору про космос від 1967 року, і що цей проєкт слід згорнути, заявила в середу представник МЗС КНР Мао Нін.

"Ми закликаємо США відмовитися від розроблення та розміщення глобальної системи ПРО, зробити конкретні кроки для посилення стратегічної взаємної довіри між великими державами і для збереження глобальної стратегічної стабільності", - наводить Global Times її слова.

У МЗС КНР уточнили, що "Золотий купол" передбачає істотне нарощування військового потенціалу США в космосі, включно з розгортанням систем перехоплення цілей на орбіті Землі. У відомстві вважають, що проєкт має "явний наступальний потенціал" і порушує принцип мирного використання космічного простору, прописаний у Договорі про космос, через що зростуть ризики мілітаризації космосу і гонки озброєнь.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація визначилася з проектом системи ПРО нового покоління "Золотий купол". Він підкреслив, що система включатиме, зокрема, космічні системи і перехоплювачі. Він зазначив, що Канада виявила інтерес до участі в проєкті. Президент запевнив, що нова система зможе захистити США, зокрема й від ракет, що запускаються далеко від американської території. "Вона навіть захистить, якщо ракету запустять по нас із космосу", - заявив президент.

Він також сказав, що витрати на "Золотий купол" у майбутні три роки становитимуть $175 млрд. За словами Трампа, система буде повністю готовою до кінця його президентського терміну.

