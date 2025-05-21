МВФ закликає США скорочувати бюджетний дефіцит і держборг

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає за необхідне для США скорочення бюджетного дефіциту і вирішення проблеми держборгу, що "постійно зростає", заявила заступник глави МВФ Гіта Гопінат.

"Бюджетний дефіцит США є занадто великим, і його необхідно знизити", - сказала Гопінат газеті Financial Times.

"Вашингтону слід проводити бюджетну політику, спрямовану на поступове зниження держборгу щодо ВВП", - зазначила вона.

Гопінат додала, що американська економіка страждає внаслідок "дуже високої" невизначеності в торговельній політиці, попри нещодавню тимчасову угоду з Китаєм.

Минулої п'ятниці міжнародне агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг США до "Aa1" з "Aaa" через побоювання з приводу держборгу, що зростає, і дефіциту бюджету країни. Moody's останнім із "великої трійки" рейтингових агентств утримувало рейтинг найбільшої економіки світу на найвищому щаблі.

Згідно з даними Бюджетного управління Конгресу США (Congressional Budget Office, CBO) у 2024 фінроці держборг США становив 98% ВВП, тоді як десять років тому він перебував на рівні 73% ВВП.

Прогнози МВФ, опубліковані минулого місяця, припускають зниження бюджетного дефіциту США цього року завдяки зростанню доходів від мит. Вони, однак, не враховують потенційних наслідків нового податкового законопроекту, що передбачає зниження податків, який американський президент Дональд Трамп намагається провести через Конгрес.

Збільшення дефіциту бюджету означає, що США будуть змушені розміщувати більше держоблігацій у той час, коли іноземні та внутрішні інвестори почали ставити під сумнів стабільність американських ринків, зазначає FT.

У квітні МВФ знизив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік на 0,9 відсоткового пункту (в.п.), до 1,8%, прогноз підйому світової економіки - на 0,5 в.п., до 2,8%. Погіршення прогнозів було викликано великими митами, введеними США для їхніх торговельних партнерів.

Уже після цього Трамп скасував частину мит, і Вашингтон із Пекіном домовилися про тимчасове зниження тарифів.

"Пауза в торговельній суперечці з Китаєм - це позитивний розвиток подій", - зазначила Гопінат. Водночас вона наголосила, що, незважаючи на зниження, імпортні мита у США залишаються набагато вищими, ніж були минулого року.

