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Президент Аргентини закрив групу, що розслідувала його роль у скандалі з криптовалютою
10:38 21.05.2025 |
Президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ про розформування Слідчої оперативної групи (UTI), яка розслідувала скандал довкола криптовалюти Libra та можливу причетність до нього самого Мілея і його сестри Каріни.
Про це пише Bloomberg.
Підрозділ UTI створили лише три місяці тому, після того, як президент публічно прорекламував Libra у соцмережі X у лютому. Після цього токен різко подорожчав, а згодом - стрімко впав у ціні.
Розслідування мало з'ясувати, чи була маніпуляція ринком. За даними ЗМІ, після допису президента було продано великі обсяги токенів з гаманців, які контролювали більшість Libra.
Багато інвесторів звинуватили владу в шахрайстві та подали скарги, вважаючи себе жертвами схеми, до якої могли бути причетні високопосадовці. UTI мала зібрати документи, відповідати на запити судів і перевірити, чи були спроби знищити докази.
В указі про ліквідацію йдеться, що підрозділ "виконав покладені на нього функції".
На тлі скандалу Конгрес у квітні створив окремий слідчий комітет із 28 депутатів, але той досі не розпочав роботу. Міністри юстиції Маріано Кунео Лібарона та економіки Луїс Капуто не з'явилися на засідання 14 травня.
Крім Libra, опозиція неодноразово критикувала Мілея за непрозорі зв'язки між його державною посадою і бізнес-діяльністю. Під час передвиборчої кампанії 2023 року Мілей разом із сестрою Каріною організовували вечері з бізнесменами, де з гостей збирали по 20 000 дол готівкою. Ці кошти не були задекларовані у фінзвітах кампанії.
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