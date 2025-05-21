Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни G7 готуються дати відсіч напливу дешевих товарів із Китаю

 

Країни "Групи семи" почали обговорення можливого введення мит на китайські товари, які надходять у надлишку і мають низьку вартість.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланнямна міністра фінансів Канади Франсуа-Філіпа Шампань.

Він заявив, що на порядку денному стоять питання координації дій країн-членів для боротьби з перевиробництвом і"недобросовісними" ринковими практиками. Це може включати нові кроки, спрямовані на обмеження надлишкових поставок з Китаю.

Деякі провідні демократії звинувачують китайські онлайн-платформи на кшталт Temu і Shein у масовому постачанні на свої ринки дешевих товарів.

Президент США Дональд Трамп уже вжив заходів проти таких товарів, скасувавши для них пільгове мито - так зване правило de minimis, що дозволяло безмитно імпортувати дрібні посилки. Цю пільгу було скасовано на початку травня.

США є найбільшим ринком для таких невеликих за вартістю посилок , і, за даними Bloomberg, торік на них припадала приблизно чверть із$94 мільярдів китайського експорту в цьому сегменті.

У квітні обсяги поставок до США зросли майже на 30% порівняно з минулим роком - покупці поспішали зробити замовлення до набуття чинності нових тарифів. Зараз очікується, що цей потік зменшиться.

У деяких країнах виникають побоювання , що китайські експортери можуть переспрямувати посилки, які раніше надходили до США, на інші ринки , створюючи цим тиск на місцевих виробників і роздрібну торгівлю.

За повідомленням Financial Times, Європейський Союз розглядає можливість введення фіксованого збору на малі посилки , що надходять у блок. Франція вже виступає за додаткові збори на такі товари, а Велика Британія та Японія також розглядають подібні заходи.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес