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Країни G7 готуються дати відсіч напливу дешевих товарів із Китаю
09:54 21.05.2025 |
Країни "Групи семи" почали обговорення можливого введення мит на китайські товари, які надходять у надлишку і мають низьку вартість.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланнямна міністра фінансів Канади Франсуа-Філіпа Шампань.
Він заявив, що на порядку денному стоять питання координації дій країн-членів для боротьби з перевиробництвом і"недобросовісними" ринковими практиками. Це може включати нові кроки, спрямовані на обмеження надлишкових поставок з Китаю.
Деякі провідні демократії звинувачують китайські онлайн-платформи на кшталт Temu і Shein у масовому постачанні на свої ринки дешевих товарів.
Президент США Дональд Трамп уже вжив заходів проти таких товарів, скасувавши для них пільгове мито - так зване правило de minimis, що дозволяло безмитно імпортувати дрібні посилки. Цю пільгу було скасовано на початку травня.
США є найбільшим ринком для таких невеликих за вартістю посилок , і, за даними Bloomberg, торік на них припадала приблизно чверть із$94 мільярдів китайського експорту в цьому сегменті.
У квітні обсяги поставок до США зросли майже на 30% порівняно з минулим роком - покупці поспішали зробити замовлення до набуття чинності нових тарифів. Зараз очікується, що цей потік зменшиться.
У деяких країнах виникають побоювання , що китайські експортери можуть переспрямувати посилки, які раніше надходили до США, на інші ринки , створюючи цим тиск на місцевих виробників і роздрібну торгівлю.
За повідомленням Financial Times, Європейський Союз розглядає можливість введення фіксованого збору на малі посилки , що надходять у блок. Франція вже виступає за додаткові збори на такі товари, а Велика Британія та Японія також розглядають подібні заходи.
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