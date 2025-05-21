США завершили розробку нової гравітаційної ядерної бомби B61-13

Національне управління з ядерної безпеки США (NNSA) оголосило про завершення розробки першої ядерної гравітаційної бомби B61-13 на заводі Pantex в Техасі. Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт.

Гравітаційні ядерні бомби сімейства B61 перебувають на озброєнні США з 1968 року та розгорнуті на базах американських Повітряних сил і НАТО. Нова гравітаційна бомба призначена для ураження сильно укріплених підземних військових об'єктів, таких як командні пункти. Головним носієм B61-13 стане американський стратегічний бомбардувальник B-21 Raider.

B61-13 створена на основі попередньої моделі B61-12, але має значно вищу максимальну потужність. Розробка B61-13 не призведе до збільшення загального ядерного арсеналу США, оскільки одночасно буде скорочено виробництво B61-12. Нова бомба оснащена сучасними системами безпеки, захисту та точності. За офіційними даними, її потужність відповідає моделі B61-7, яку вона замінить в арсеналі США, і становить від 340 до 360 кілотонн, що значно перевищує потужність B61-12 у 50 кілотонн.

Американська ядерна бомба B61-12

Завод Pantex, який займається збиранням, розбиранням та модернізацією ядерної зброї, завершив виробництво першої серійної одиниці B61-13 на рік раніше запланованого терміну. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що це досягнення є відповіддю на зростаючі виклики у сфері глобальної безпеки. За його словами, успішне виготовлення першого зразка є "сигналом сили" як для союзників США, так і для їхніх противників. Нове озброєння має посилити ядерне стримування США.