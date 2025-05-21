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АНАЛІТИКА

ВООЗ ухвалила угоду про зміцнення глобальної готовності до пандемій

 

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ ухвалили Пандемічну угоду, спрямовану на зміцнення глобальної готовності до майбутніх пандемій.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, угоду консенсусно країни-члени ВООЗ на 78-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві 20 травня.

Пандемічна угода стала результатом понад трьох років переговорів між державами, фахівцями та міжнародними організаціями і стане основою для глобальної координації, дозволить уникнути помилок, виявлених під час пандемії COVID-19, і підготуватися до нових викликів у сфері охорони здоров'я.

Зокрема, угода передбачає створення системи доступу до патогенів і розподілу переваг (PABS), забезпечить оперативний обмін даними та резервування 20% вакцин і ліків для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

Також угода передбачає формування глобальної мережі логістики, розбудову національних планів готовності, справедливе географічне розміщення виробничих потужностей, механізми фінансової підтримки для країн, які цього потребують, і впровадження підходу "Єдине здоров'я", що визнає взаємозв'язок між здоров'ям людей, тварин і довкілля.

МОЗ зазначає, що угода набуде чинності після завершення переговорів щодо додатків та ратифікації національними урядами

Загалом у межах 78-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я Україна бере участь у розгляді низки стратегічних документів ВООЗ, зокрема, оновлення доповіді щодо імплементації резолюції 2022 року "Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я України, країн, що приймають та розміщують біженців, спричинена агресією РФ", та низки резолюцій - "Зміцнення фінансування охорони здоров'я у глобальному масштабі" (ініціатор - Нігерія), "Прискорення дій щодо глобальних трудових ресурсів у сфері охорони здоров'я та догляду до 2030 року" (ініціатори - Філіппіни та Марокко), "Зменшення тягаря неінфекційних захворювань шляхом зміцнення здоров'я нирок та посилення профілактики і боротьби з хворобами нирок" (ініціатор - Гватемала), "Продовження терміну дії Всеохоплюючого плану імплементації з харчування матерів, немовлят та дітей раннього віку" (ініціатори - Ірландія та Ефіопія), а також у підготовці рішення ВООЗ щодо пріоритезації сфери психічного здоров'я (ініціатори - Чилі та Домініканська Республіка).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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