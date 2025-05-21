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Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд
09:24 21.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп офіційно анонсував створення Golden Dome (Золотий Купол) - новітньої протиракетної системи, призначеної для захисту території США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу.
"Це історичний момент", - заявив Трамп у Рожевому саду Білого дому. - "Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством". Трамп пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.
Про систему Golden Dome відомо дуже мало, під час свого анонсу Трамп оголосив, що вже обрано її архітектуру, яка об'єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО:
* Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті;
* Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування;
* Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.
"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", - наголосив Трамп. Окрім цього він зазначив, що Канада також висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.
Він також заявив, що систему введуть в експлуатацію протягом трьох років та закликав Конгрес США ухвалити "один великий прекрасний закон", заклавши $25 мільярдів початкового фінансування і довівши загальні витрати до приблизно $175 мільярдів.
Сенатори-спонсори проєкту Дан Салліван (Аляска), Кевін Креймер (Північна Дакота) і Джим Бенкс (Індіана) пообіцяли підтримати необхідне фінансування. "Це завершення тієї роботи, яку розпочав Рональд Рейган", - зазначив сенатор Бенкс.
Трамп підкреслив, що всі компоненти Golden Dome будуть вироблені в США, створивши тисячі високотехнологічних робочих місць. Особливе значення він надав підприємствам Індіани та інноваціям Кремнієвої долини. Основні оборонні та аерокосмічні компанії вже готують тендерні пропозиції.
Генерал Майк Гатлайн із Космічних сил США очолить програму й безпосередньо доповідатиме президенту.
На питання про роль Ілона Маска (SpaceX) у створенні Golden Dome Трамп ухилився від прямої відповіді: "Побачимо", та наголосив на "унікальних американських технологіях". Ця відповідь перегукується з публікацією Politico, в якій видання зазначило, що Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїх публікаціях в соцмережах, а інсайдери серед республіканців кажуть, що з ним "покінчено".
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