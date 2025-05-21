Рубіо пояснив, на яких засадах США надаватимуть допомогу іншим країнам

Державний секретар Марко Рубіо анонсував подальше скорочення неефективних програм зовнішньої допомоги США, наголосивши, що вона має реально зміцнювати позиції Америки.

Про це він сказав у сенатському Комітеті з міжнародних відносин під час презентації бюджетного запиту Держдепу на 2026 фінансовий рік, передає власкор Укрінформу.

Рубіо наголосив на потребі в глибоких структурних реформах, переосмисленні зовнішньої допомоги та поверненні Держдепартаменту ролі провідного гравця в американській зовнішній політиці.

«Коли я прийшов чотири місяці тому, то чітко сказав: Держдеп має стати серцем і мозком американської зовнішньої політики - не лише інструментом дій, а джерелом ідей. Ми вже на цьому шляху», - заявив він.

Головний акцент у реформі держсекретар зробив на передачі повноважень зовнішньополітичного відомства регіональним бюро та посольствам. За його словами, рішення щодо пріоритетів та програм у різних регіонах мають прийматися на місцях, з урахуванням тамтешнього контексту.

Рубіо також виступив з критикою системи зовнішньої допомоги США, заявивши, що лише 12 центів з кожного долара доходили до отримувачів. Відтак він анонсував подальше скорочення неефективних програм, замість яких надаватиметься «розумна, ефективна допомога», що реально зміцнює позиції Сполучених Штатів.

«Ми все одно залишимося найбільшим донором у світі - більш як 10 країн разом узятих, і в рази більшим, ніж Китай. Вони не дають гуманітарної допомоги. Вони дають борги», - вказав держсекретар, критикуючи політику Пекіна в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».

Він запевнив, що зміни в діяльності Держдепу «не спрямовані на те, щоб підірвати зовнішню політику Америки та ізолювати нас від світу». «Адже за 18 тижнів я побував в 18 країнах, - пояснив він. - Це не дуже схоже на відхід. Я бачуся з деякими з міністрів закордонних справ, у тому числі з України, частіше, ніж зі своїми власними дітьми, і розмовляю з ними щонайменше тричі на тиждень».

За словами Рубіо, Штати братимуть участь у світових справах, якщо це матиме сенс. «Ідеться не про економію грошей, а про забезпечення нашим людям того, на що вони заслуговують: зовнішньої політики, яка робить Америку сильнішою, безпечнішою і більш процвітаючою», - резюмував очільник Держдепу США.